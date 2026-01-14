台中女童狂咳1個月！車上大叫後昏迷 裝葉克膜搶救仍不治

【緯來新聞網】台中一名11歲女童，1個多月前出現感冒症狀，未完全康復就和家人前往中國大陸旅遊，旅途中症狀惡化，出現心臟不適等症狀，返台後持續咳嗽，近日她和家人外出，無預警大叫一聲後昏迷，緊急送醫搶救並裝設葉克膜，但仍不幸在12日宣告不治。警方已報請檢察官相驗，將解剖釐清死因。

台中一名女童感冒1個多月未好轉，日前大叫後陷入昏迷。（示意圖／翻攝自pixabay）

這名女童家住北屯區，本月10日一家4口由父親開車行經太平區，途中經過加油站，於是開車進去加油，女童則下車買包子，回到車上後，突然大叫一聲即陷入昏迷，家人立刻將她送往市立老人醫院，再轉送中國醫院大學附設兒童醫院救治。



然而，女童到院前已無生命跡象，院方裝葉克膜搶救，但仍於12日上午出肺水腫、腦缺氧等病狀，家屬只好忍痛拔管，最終宣告不治。



據悉，女童約1個多月前出現感冒症狀，就醫治療一直沒能痊癒，近日她與家人前往中國大陸旅遊，期間症狀疑似加劇，返台後持續咳嗽，醫師診斷有肺水腫及腦部缺氧情況。



對此，台中地檢署表示，已於13日完成報驗及相驗，後續已排定時間進行解剖，以進一步釐清女童的確切死因，檢方目前正朝疾病死亡方向進行偵辦，相關調查仍在持續進行中。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

鄭茵聲單飛演出點名「這群人」這4人不挺 切心喊：看不起我們

汪建民不敵病魔！肺腺癌全身轉移病逝 享年56歲