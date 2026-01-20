台中女童猝逝驗出B19病毒 衛生局、疾管署回應說明
台中市1名11歲女童日前因感冒、咳嗽症狀持續近1個月未癒，期間曾與家人前往中國旅遊，11日外出途中卻在車內突然大叫一聲後陷入昏迷，緊急送醫搶救。女童先被送往市立醫院急救，隨後轉至中國醫藥大學兒童醫院加護病房，裝設葉克膜維持生命，仍於2天後不幸宣告不治。
事後相關檢驗結果出爐，女童多項檢體被檢出微小病毒B19（Parvovirus B19）呈陽性反應。據了解，醫療端研判，女童疑似因B19病毒引發急性心肌炎，進而導致嚴重肺水腫及多重器官衰竭，最終死因仍須由司法相驗單位綜合判定。
B19病毒是什麼？是否需要通報？
對此，台中市衛生局說明，微小病毒B19並非法定傳染病，依法無須通報。衛生局強調，將持續監測國內外各類法定傳染病疫情動態，並加強對民眾的健康衛教宣導。
疾管署發言人林明誠指出，該案最初是以「流感重症」通報，疾管署在第一時間即進行檢驗，以釐清是否存在公共衛生風險，實驗室結果顯示為流感陰性。至於是否感染B19微小病毒，因疾管署取得的檢體並非司法相驗所使用的全部檢體，尚不便對外證實或否認，最終檢驗與死因判定，應以法醫研究所公布為準。
單一病毒陽性 就等於死因嗎？
林明誠進一步說明，單一檢體驗出特定病毒，並不代表該病毒即為唯一致病或致命原因，仍須結合臨床表現與病理變化進行整體判斷。案件進入司法相驗後，相關檢驗結果將彙整交由法醫研究所統一分析與對外說明。
衛生局也提醒，寒假與年節期間聚會頻繁，民眾應落實勤洗手、出入人多公共場所自主配戴口罩，若出現呼吸道或身體不適症狀，應及早就醫並在家休息，以降低感染風險、共同守護健康。
