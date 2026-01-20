台中女童疑染 B19 病毒猝死，疾管署：3 族群小心引發心肌炎，致死率達 3 成
台中一名 11 歲女童感冒、咳嗽近一個月，期間曾與家人至中國旅遊，日前外出時突然昏迷，葉克膜搶救 2 天後仍宣告不治。據傳檢驗證實感染細小病毒 B19 陽性（Parvovirus B19，簡稱 B19 病毒），引發俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症。疾管署今（20）日表示，一般人感染多能自行痊癒，但因無特效藥、疫苗，且易造成慢性血液疾病患者、孕婦、免疫功能低下患者重症甚至死亡，提醒這類人須落實防疫措施。
這名女童感冒久未痊癒，本月 11 日與家人外出時，突然大叫一聲昏迷，急送中國醫藥大學附設醫院，發現心臟功能急遽惡化，葉克膜搶救 2 天後因嚴重心臟衰竭過世，醫院後續檢驗發現呈 B19 病毒陽性。
B19 病毒感染多能自行痊癒，3 族群小心嚴重併發症
疾管署發言人林明誠表示，據日本監測資料顯示，B19 病毒主要透過飛沫傳染，3-9 歲兒童首當其衝，感染 4-14 天後可能出現發燒、頭痛、喉嚨痛等與感冒相似的症狀，唯一不同的是患者臉頰會有鮮紅色、發癢的皮疹，有時蔓延至軀幹、造成關節炎；大部分人症狀輕微，可自行痊癒。
然而，慢性血液疾病患者、免疫功能差者、孕婦的感染併發症嚴重，包括心肌炎、腦炎或腦膜炎、肝炎、腎臟發炎、貧血情況加重、胎兒水腫甚至死胎。其中心肌炎病程變化快速，致死率高達 3 成，為最常見感染致死原因。
林明誠表示，傳染病紅斑症尚無特效藥、疫苗，治療以支持性療法為主，因此建議民眾落實勤洗手、戴口罩、避免與呼吸道疾病患者接觸等防疫措施。
至於國際疫情部分，疾管署副主任李佳琳表示，B19 病毒未列為全球傳染病，故國際監測少。其中日本去年 10 月前已出現一波疫情，近期再次略為上升，但仍較去年同期低，且與前幾年相比屬正常波動；美國則分別在去年、前年出現疫情，最近疫情數據有帶蒐集。
文／周佩怡、圖／巫俊郡
