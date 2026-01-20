台中女童「大叫後猝死」驗出B19病毒！該病無須通報 衛生局：聚會小心

記者林意筑／台中報導

林詠青就微小病毒B19進行衛教說明。（圖／記者簡浩正攝影）

台中一名11歲女童，日前外出時突然在車內「大叫一聲」後隨即昏迷，裝上葉克膜搶救2天，最終因嚴重心臟衰竭宣告不治，經檢驗發現女童體內呈現「B19微小病毒（Parvovirus B19）」陽性，懷疑是病毒引發「急性心肌炎」。對此，台中市衛生局提醒，該病毒非法定傳染病，無須通報；另年底聚會多，呼籲民眾4大原則，共同守護健康。

據了解，該名11歲女童感冒、咳嗽等症狀長達近一個月，期間曾隨家人前往中國旅遊，卻與家人開車外出時突然發出一聲淒厲尖叫，隨即失去意識倒下，緊急將她送往中國醫藥大學附設醫院，裝上葉克膜搶救仍不治。

廣告 廣告

疾管署今（20）日證實該女童曾被通報為流感併發重症個案，但流感檢驗結果為陰性，不過檢驗報告中顯示，女童體內呈現「微小病毒B19 ( Parvovirus B19 ；簡稱B19 病毒）」陽性。不過疾管署防疫醫師林詠青表示，感染微小病毒B19絕大多數症狀輕微，且能自行痊癒，不過的確有非常少見的致死個案，主要是引發病程快速的心肌炎，致死率可達三成。

對此，台中市衛生局表示，該病毒非屬法定傳染病，依法無須通報，將持續監測國內外各類法定傳染病疫情資訊，加強衛教宣導。並提醒寒假及年節期間聚會增加，呼籲市民勤洗手、出入人多公共場所自主戴口罩，出現不適症狀應及早就醫並在家休息，共同守護健康。

更多三立新聞網報導

霧峰警局遭搜索！偵查佐「叫女警調民眾個資」涉洩密 5萬元交保

飄香25年！台中逢甲商圈名店突宣布「1/20熄燈」 全台僅剩1門市

蘆洲逆倫血案！父母「滿手刀傷」空手奪刀 高大成曝：以為兒不會動手

開車玩手機遭3000！台中女不服怒告辯：拿水瓶喝水 法官見照片秒打臉

