台中女網咖殺嬰藏塑膠袋！「預謀毀屍」搜尋紀錄曝光

社會中心／綜合報導

台中市兩年前發生一起駭人聽聞的命案，潘姓女子在網咖產子後，疑似親手將男嬰塞入塑膠袋致死。令人心寒的是，潘女在行兇後竟能若無其事地留在座位上繼續打遊戲，直到隔日凌晨友人報警才揭發真相。即便案件因「死因鑑定」受阻，目前法官無法排除男嬰是因意外「臍帶繞頸」喪命，法院今（30）日開庭揭露潘女手機紀錄，發現她曾搜尋「福馬林、鹽酸、自己偷偷生產」等關鍵字，其預謀棄嬰的冷血令外界毛骨悚然。





台中女「網咖殺嬰」藏塑膠袋！偷偷搜「福馬林、鹽酸」想毀屍…搜尋紀錄全曝光

台中女2年前在網咖產子，竟將男嬰塞進塑膠袋藏匿，閨密目擊潘女跪姿「掐男嬰頸部」。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

廣告 廣告





網咖產子驚悚瞬間 閨蜜目擊「跪姿掐頸」

回顧整起事件，根據《三立新聞網》報導，2023年1月2日傍晚，潘女前往台中東協廣場某網咖包廂。晚間10點左右，她傳訊向好友幸女求助稱即將臨盆。幸女趕抵現場後，驚見潘女已產下男嬰，且正以跪姿「把手放在男嬰頸部」。儘管好友當場制止，但男嬰已失去呼吸心跳。事後，潘女要求幸女協助購買止痛藥與黑色垃圾袋，並將男嬰遺體與胎盤悉數裝入袋中隱匿。幸女返家後因良心不安，在隔日（3日）凌晨向警方自首，這起慘劇才公諸於世。

警方抵達現場時，潘女正若無其事的在血跡斑斑的包廂內昏睡，且伴屍16小時之久。面對警方詢問，潘女冷淡回應「小孩已經走了」，並宣稱是在急救無效後才將其裝袋。員警最後在潘女隨身的後背包中，翻出裝有男嬰遺體的塑膠袋。後來潘女遭檢方依殺人罪起訴，然而案件卻僵持2年，且潘女獲得交保。





台中女「網咖殺嬰」藏塑膠袋！偷偷搜「福馬林、鹽酸」想毀屍…搜尋紀錄全曝光

台中女犯行後，竟繼續打遊戲，相伴男嬰屍體共16小時。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）





死因成羅生門：外力掐頸 vs. 臍帶繞頸窒息

此案最大的爭點在於男嬰的確切死因。檢方主張，男嬰屍體的脖子上有明顯「血點」，判定是有外力介入所致，且法醫研究所已出具具公信力的鑑定報告。然而，辯護律師反駁，該報告是基於警方提供的資料才做出判斷，並要求釐清嬰兒是否因「胎盤未剪」導致臍帶繞頸窒息而亡，主張應送往台大醫院或婦產科協會進行二次鑑定，但檢方認為並無必要。

關鍵證據曝光：驚悚搜尋紀錄與目擊者模擬

法官在今（30）日開庭時提示相關數位證據，發現潘女曾利用手機搜尋多筆詭異關鍵字，內容包含：「自己偷偷生產」、「福馬林」、「鹽酸」。此外，法官傳喚了案發時在場的關鍵目擊者，也就是潘女的好友「幸女」。幸女在庭上模擬當時包廂內的情景，做出潘女「雙手掐住嬰兒，並高高抬至眼睛平視位置」的動作，場面令在場人員印象深刻。





台中女「網咖殺嬰」藏塑膠袋！偷偷搜「福馬林、鹽酸」想毀屍…搜尋紀錄全曝光

潘女的搜尋紀錄竟出現「自己偷偷生產」、「福馬林」、「鹽酸」的關鍵字。（示意圖與本事件無關／翻攝畫面）





辯方強力反擊：主張證據均「無證據能力」

面對各項不利指控，潘女的辯護人提出嚴正主張，認為多項關鍵證據皆應被排除：

監視器與模擬畫面：主張監視器內容及幸女的模擬畫面不具證據能力。 手機搜尋紀錄：辯方指出，警方扣押潘女手機的程序不符合法律標準，因此手機內的驚悚搜尋內容亦不具證據能力。

目前案件仍由台中地院合議庭持續審理中，針對證據能力的法律爭議與男嬰最終死因，將成為法官判決的關鍵因素。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：台中女「網咖殺嬰」藏塑膠袋！搜「福馬林、鹽酸」想毀屍…還call好友看全程

更多民視新聞報導

彰化阿公「橋下伸狼爪」！2孫女遭侵犯竟被家族排擠

阿公侵犯15歲孫女「影片曝光」！竟反嗆：妳又沒有損失

公開你兒子激戰片！台南女還嗆前任爸：你們家完了

