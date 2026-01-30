台中女網咖產子殺嬰淡定伴屍 冷血搜「福馬林、鹽酸」毀屍關鍵字

記者潘靚緯／台中報導

潘姓女子在台中網咖產子，涉嫌勒斃男嬰後伴屍16小時，落網時態度相當冷漠。(圖／翻攝畫面)

2023年台中一名潘姓女子在網咖產子後，涉嫌以掐脖、悶口鼻方式殺害男嬰，並裝進垃圾袋內，照樣打線上遊戲，遭檢方依殺人罪起訴。由於檢辯雙方找不到醫院幫忙鑑定，男嬰死因仍無定論，無法排除是臍帶繞頸喪命，案件纏訟至今，潘女已獲得交保，今(30)日開庭法院提示證據，只見潘女曾用手機搜尋「偷偷生小孩、福馬林、鹽酸」等關鍵字，足見她冷血程度，令人毛骨悚然。

這起人倫悲劇發生在2023年1月2日，檢方調查，當年24歲的潘姓女子包下網咖內的和式房，在房內產下一名男嬰，潘女疑似情緒不穩，徒手悶住口鼻殺害男嬰，伴屍16小時才被發現。警方獲報到場時，她僅輕描淡寫說「小孩已經死了」，並丟進黑色塑膠袋內，被檢方依殺人罪起訴。

法官檢驗證據，發現潘姓女子曾用手機搜尋「自己偷偷生產、福馬林、鹽酸」，令人毛骨悚然。(圖／翻攝畫面)

去年台中地方法院準備開程序庭時，檢辯雙方對嬰兒死因有爭執，檢方認為男嬰屍體「脖子有血點」，應是外力介入導致，辯方律師則要釐清嬰兒是否在出生時，已因胎盤未剪造成臍帶繞頸窒息死亡，經地院函詢法醫研究所、傳喚鑑定人，仍無法得到明確答案。

檢方認為，被害人死因已由法醫研究所提出具有公信力報告，但男嬰屍體脖子上有出現血點，無須再函詢。辯方認為，依法醫作證可知該報告只能就警方來函資料來加以佐證，若排除資料，就無法做出同樣鑑定，因此要求台大醫院或是婦產科協會鑑定，但檢方認為沒有必要。

案件今日由合議庭審理，法官提示證據時，可見潘姓女子曾用手機搜尋多筆詭異關鍵字，包括「自己偷偷生產、福馬林、鹽酸」等字眼。法官也傳喚潘女好友幸女，同時是目擊者，模擬當時在網咖包廂內看到的情景，幸女做出雙手掐住嬰兒，高高抬到眼睛平視位置的動作。

潘姓女子辯護人主張，根據現場監視器、幸女的模擬畫面無證據能力，潘女的手機內容因扣押程序不符合標準，也無證據能力。

