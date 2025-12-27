台中女網購皮夾藏停車發票 美知名品牌挨批賣二手退貨品

台中一名林小姐11月底訂購3個皮夾，到貨後發現其中1個皮夾內竟有1張發票。（圖／東森新聞）





台中一名林小姐11月底，趁著黑五優惠活動，在美國知名品牌的台灣官網，花4千多元訂購3個皮夾，到貨後發現其中1個皮夾內竟有1張台北市的停車發票，林小姐質疑業者把客人使用過的退貨商品再拿出來賣，寄信反映過20天後，客服才回覆坦承是「倉庫收退與出庫檢查流程疏失」，可退貨退款，林小姐無法接受，將向消保官申訴，希望業者重視流程疏失漏洞，以免再有不知情消費者拿到使用過的商品。

黑色名牌皮夾才剛寄來，但翻開內層怎麼夾著一張台北市的停車發票，停車時間是11/12早上繳費140元，車牌號碼等資訊通通有，台中的林小姐超傻眼，明明她是網購全新皮夾卻疑似拿到二手貨。

其他民眾：「我心情應該會非常的不開心，怎麼花錢是買新的東西呀，怎麼會是送到一個有問題的東西，因為會覺得他們的控管有問題，如果真的是有狀況收回來，至少也要先檢查一下，那你不可以把它當作全新品來販售。」

台中的林小姐在11月趁黑色星期五優惠期間，在美國名牌台灣官網，花了4591元訂購3個皮夾，沒想到其中1個卻疑似是其他客人，使用過的退貨商品，12/1馬上寫信向客服反映，痛批拿使用過的皮夾出來賣，不可恥嗎？

客服只回覆「了解中」，但一等就是20天，都沒有下文，直到12/20她主動再次詢問，客服才回覆「倉庫收退與出庫檢查流程疏失」，可辦理退貨退款，並提供8折折扣碼，以及免運費優惠，作為補償。



林小姐認為業者整體處理相當被動，更擔心的是品牌退貨檢驗流程存在漏洞，可能讓更多消費者，買到二次販售商品，要如何改善才是重點。

消費者網路購物享有7日猶豫期，那如果業者交付的商品是有瑕疵的話，那就不受這7天的限制，那如果瑕疵重大的話，消費者也可以主張解約退款。

只是林小姐原本買來要送人，當作耶誕禮物的皮夾，卻鬧出烏龍，幸好她有事先檢查，才沒有釀成尷尬場面，花錢換來不愉快的消費體驗，林小姐將皮夾封存回盒子，覺得太噁心不想再動，她不接受退貨退款，將向消保官投訴，只希望類似情況不要再發生。