台中女罵警員這「2字」比三字經還要貴！犯後辯稱：紓壓口頭禪

[Newtalk新聞] 台中王姓女子因租屋糾紛到育才派出所報案，卻因不滿林姓女警員的處理方式，不僅朝警員比4次中指還飆罵「破麻」，犯後卻辯稱只是情緒上紓壓，法院判決出爐，刑事部分依公然侮辱罪與妨害公務判處罰金與徒刑，民事部分則要賠償3萬精神撫慰金。

王女去年9月到台中第二分局育才派出所報案，認為林姓女警員故意不受理報案，當眾對警員比4次中指還用台語辱罵「破麻」。林姓女警員認為遭侵害名譽權、人格權，導致精神痛苦，對王女求償精神撫慰金30萬元。

台中地院刑事庭指出，王女辱罵林員並推倒桌上公務用電腦被依現行犯逮捕，王女辯稱比中指是因警員惹怒自己，罵「破麻」則是抒壓口頭禪，但刑事庭認為王女明顯故意貶損警員名譽、人格，逾越一般人可合理忍受範圍，依公然侮辱罪、損壞公務員職務上掌管之物品罪，各判罰金9000元、2月徒刑。

民事庭則指出，「破麻」一詞有侮辱他人之意，此為眾所周知事實，考量雙方職業、收入，侵害程度等，認為林員求償精神撫慰金以3萬元適當，判王女應給付3萬元精神撫慰金。比起今年6月男子當眾罵三字經賠償1.4萬元還要貴。

