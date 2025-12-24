台中女警喊「開槍盧秀燕」遭羈押 警局：即刻停職、擬記兩大過免職

社會中心／綜合報導兩年前新北校園割頸案，一名國三男同學，因為制止其他班的女同學，用力甩門，對方跑去找乾哥替她出氣，乾哥因此持彈簧刀刺死男同學，二審今天宣判，兩人分別遭判12年和11年，雖然都比一審多三年，但原本預期判三十年，死者父母無法接受，一度當庭痛哭，小孩命都沒了，司法要如何修復他們！被害男同學父親：「然後又這樣子判決，我可以接受嗎，我真的沒辦法接受。」男同學的父親，激動落淚，原本預期兩名殺人少年、少女，能重判30年，如今二審宣判，分別判處12年跟11年徒刑，依舊比預期低，讓死者父母好心痛。被害男同學父親：「（只要坐牢）三分之一，四年你假釋出來，還不到十八歲繼續殺人，我可能是第一個被他殺的，我坦白講因為我一直要求他加重（徒刑）嘛。」期待透過司法，替寶貝兒子討公道，如今期待又落空，得知判決當下，男同學父母激動表示怎麼判那麼低，嫌犯還可以再教育，但我的小孩命都沒了，要怎麼修復我們，似乎無法接受所謂的「修復式司法」。校園割頸案乾哥改判12年、乾妹判11年 死者父親轟：司法如何修復我們！（圖／民視新聞）被害男同學母親：「修復式司法是要修復我們什麼，我們孩子命都沒有了，你現在跟我們談修復式司法，怎麼修復啊要修復什麼，修復（嫌犯）他們吧。」而一審乾哥、乾妹，分別被判處9年跟8年，如今二審再加重三年，高院宣判理由強調，原審未及針對少年個別評估，以及再犯風險建議內容，納入整體衡量，在量刑基礎與處遇因子既然有變更，一審量刑即有重新審酌必要，基於促進其等健全自我成長，與重返社會考量，分別量處所示之刑，看到嫌犯開庭態度，讓家屬依舊心寒。校園割頸案乾哥改判12年、乾妹判11年 死者父親轟：司法如何修復我們！（圖／民視新聞）被害男同學父親：「他們進去法庭，都還是大搖大擺的走進來耶，根本沒有跟我道歉過，那是法官引導他們來跟我道歉，他們才道歉這個才是他們真正的態度耶。」兩年前12月25日，新北校園割頸案，男同學要求其他班的女同學，注意甩門力道愛惜公物，引來女同學不滿，找上乾哥訴苦，同校乾哥拿來彈簧刀，朝男同學行兇送醫不治，二審雖然重判，卻不及預期三十年的一半，死者父親透過聲明向兒子道歉，讓兒子失望了。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：校園割頸案乾哥改判12年、乾妹判11年 死者父親轟：司法如何修復我們！ 更多民視新聞報導台南老字號銀樓淪詐欺洗錢共犯 鎔鑄200公斤黃金藏鉛錫合金新北割頸案二審加重改判 侯友宜發聲了！分局也出手了！台中女警嗆「開槍盧秀燕」遭拘提 最慘下場曝光

