台中女警嗆對盧秀燕開槍下場曝光！檢方：建請從重量刑

[Newtalk新聞] 去年北捷發生隨機砍人案，陸續出現多起恐嚇事件，其中台中市二分局一名25歲黃姓女偵查佐，在社群平台發文「只有我可以當張文模仿犯」、「直接在盧秀燕腦門開三槍」，台中地檢署經鑑定其辨識行為能力正常，全案偵結依恐嚇公眾罪起訴。

台中地檢署調查，黃姓女偵查佐多次在LINE群組及社群平台上發表恐嚇言論，針對督導業務的偵查隊闕姓副隊長及其他公共事務不滿，包括「好想知道誰可以一槍把ＯＯＯ打死」。

隨後在12月19日張文犯下隨機砍人案，釀成4死11傷慘劇後，黃姓女偵查佐又在網路上留言「只有我可以當張文模仿犯」，並且恫嚇「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」。

台中地檢署將黃女拘提到案，並向法院聲請羈押獲准，檢方指出，黃女於訊問期間均能理解提問、記憶清晰、對答如流，且未曾出現詞不達意情況，雖患有精神疾病困擾，但辨識能力並未顯著下降，無法依法減刑。

黃姓女偵查佐過去射擊成績優秀，還是「警專第一名畢業」，檢察官指出，黃女從警資歷超過3年，期間記功5次、嘉獎203次，應負起肩負社會秩序與保障人民之責任，卻在張文隨機殺人案發生後，社會出現重大傷痕之時，在網路發布煽惑性、暴力性文字。

台中地檢署指出，黃女對台中市長盧秀燕、偵查隊闕姓副隊長等人之言論，犯行之惡劣，又造成社會危害有高度風險，且對於槍械使用熟知，毫無悔意，犯後態度難謂良好，不宜僅因年輕、曾任警職錯失隔離沉澱機會，請法院從重量刑。

