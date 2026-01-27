台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相

記者林盈君／台北報導

去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。

台中黃姓女偵查佐失控PO文「盧秀燕腦門開3槍」，黃父出面表示女兒遭霸凌。（圖／翻攝Threads）

今天下午2點，黃家透過律師發表聲明，首先律師代黃家向社會大眾道歉，對不當言論造成恐慌致歉。並提到，黃女因執行公務時遭追撞，對方求償200萬和解金，還稱不和解就不撤告，讓黃女承擔巨大壓力，期間，派出所並未給予幫助及支持。針對第二分局聲明，稱有派員前往陪伴黃女開庭，但律師駁斥，派員前往是基於監督與蒐證，並非基於關心。

黃女家屬透過律師曬出親筆信，並還原案發前的身心狀況，也揭露遭職場霸凌孤立等狀況。（圖／翻攝畫面）

律師指出，黃女因車禍案件身心俱疲，於去年間，多次到身心科就診，經診斷有「急性壓力反應」，且住院服藥後也無改善，反而有加劇的狀況。律師提到，在此期間，台中二分局什麼都沒做，更離譜的是，黃女甚至被關在會議室內「收驚」，實在非常誇張，也無任何機關去重視，黃女於案發7個月前，就出現身心狀況的問題。

案發當天上午，因為車禍的調解庭失敗，加上派出所冷處理，而車禍一方揚言要提國賠，晚間，黃女就發文不當言論。律師針對第二分局的說法，說有在關心黃女，但在黃女拘提移送時，分局的對外發言，都是強調黃女的不當言論，卻未提起黃女的身心狀況出問題，以及車禍造成的巨大壓力，根本不在乎她的狀況，給予大眾片面的錯誤訊息。

律師表示，提及黃女的狀況，並非是要質疑模糊焦點，也不是要對於犯下的錯誤抗辯，而是家屬認為，黃女於案發前就有身心狀況不佳，認為具有因果關係，才會提出事件還原，最後因發文造成恐慌，再度跟社會大眾道歉。

黃女家屬透過律師曬出親筆信，並還原案發前的身心狀況，也揭露遭職場霸凌孤立等狀況。（圖／翻攝畫面）

回顧案情，黃女在台中二分局偵查隊擔任偵查佐，因對督導業務的偵查隊闕姓副隊長及其他公共事務不滿，多次在LINE群組及社群平台上，發布恐嚇言論，包含「猜猜XXX會被誰開槍爆頭」等。去年12月19日，台北車站發生隨機殺人案，黃姓女警再度上網留言，放話嗆「直接在盧秀燕腦門開3槍、讓全世界來修理他」。

黃女發言引起檢方高度關注，於12月22日將她拘提到案，並向法院申請羈押獲准，檢方認為，黃女犯後態度不佳，依恐嚇公眾罪起訴，並建請法官從重量刑。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師發聲明，表示女兒之所以出現極端言論，是因長期遭二分局「霸凌、孤立」導致身心不堪負荷崩潰。

黃女家屬透過律師曬出親筆信，並還原案發前的身心狀況，也揭露遭職場霸凌孤立等狀況。（圖／翻攝畫面）

黃父指出，2024年12月間，黃女任職永興派出所時，依規定將公務車停妥路旁執行公務，遭外送員從後方追撞。事發後，黃女非但未能獲得分局協助與關心，反遭「冷處理」切割，甚至要求她自行私下和解，儘管多次發出求救訊號，卻都遭無視。更離譜的是，偵查隊關姓副隊長於2025年10月10日，不顧黃女意願，將她關進會議室「收驚」，試圖以怪力亂神，文飾主管無視下屬生病情狀之過。

黃父表示「本以為住院就醫、定期回診，將還我一個健康的女兒；不料，女兒在沒有機關之支持下，於2025年12月19日，獨自前往車禍調解程序，得知追撞女兒的外送員，竟以撤告手段要求200萬元和解金，身心再次崩潰，因此於當晚，在社群平台上發表不當言論」。黃父再次對女兒於社群平台上發表不當之言論，對社會大眾造成的紛擾與不安，表達最深、最深的歉意。

黃父強調，說出真相並非奢求大眾原諒，僅希望大眾體諒為人父之心，看著女兒遭受欺凌、於身心崩塌時，求救訊號被無情無視的心痛與難過。最後，黃父表示，身為父親，願意誠心接受法院的判決，也願意用自己愛女遭高層「無視」的案件，換取未來任何一位警察子女，在職業安全上的「被重視」，不為別的，只希望女兒的案件，能成為警察系統無視基層員警的，最後一件。

