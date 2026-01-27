台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
記者林盈君／台北報導
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。
今天下午2點，黃家透過律師發表聲明，首先律師代黃家向社會大眾道歉，對不當言論造成恐慌致歉。並提到，黃女因執行公務時遭追撞，對方求償200萬和解金，還稱不和解就不撤告，讓黃女承擔巨大壓力，期間，派出所並未給予幫助及支持。針對第二分局聲明，稱有派員前往陪伴黃女開庭，但律師駁斥，派員前往是基於監督與蒐證，並非基於關心。
律師指出，黃女因車禍案件身心俱疲，於去年間，多次到身心科就診，經診斷有「急性壓力反應」，且住院服藥後也無改善，反而有加劇的狀況。律師提到，在此期間，台中二分局什麼都沒做，更離譜的是，黃女甚至被關在會議室內「收驚」，實在非常誇張，也無任何機關去重視，黃女於案發7個月前，就出現身心狀況的問題。
案發當天上午，因為車禍的調解庭失敗，加上派出所冷處理，而車禍一方揚言要提國賠，晚間，黃女就發文不當言論。律師針對第二分局的說法，說有在關心黃女，但在黃女拘提移送時，分局的對外發言，都是強調黃女的不當言論，卻未提起黃女的身心狀況出問題，以及車禍造成的巨大壓力，根本不在乎她的狀況，給予大眾片面的錯誤訊息。
律師表示，提及黃女的狀況，並非是要質疑模糊焦點，也不是要對於犯下的錯誤抗辯，而是家屬認為，黃女於案發前就有身心狀況不佳，認為具有因果關係，才會提出事件還原，最後因發文造成恐慌，再度跟社會大眾道歉。
回顧案情，黃女在台中二分局偵查隊擔任偵查佐，因對督導業務的偵查隊闕姓副隊長及其他公共事務不滿，多次在LINE群組及社群平台上，發布恐嚇言論，包含「猜猜XXX會被誰開槍爆頭」等。去年12月19日，台北車站發生隨機殺人案，黃姓女警再度上網留言，放話嗆「直接在盧秀燕腦門開3槍、讓全世界來修理他」。
黃女發言引起檢方高度關注，於12月22日將她拘提到案，並向法院申請羈押獲准，檢方認為，黃女犯後態度不佳，依恐嚇公眾罪起訴，並建請法官從重量刑。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師發聲明，表示女兒之所以出現極端言論，是因長期遭二分局「霸凌、孤立」導致身心不堪負荷崩潰。
黃父指出，2024年12月間，黃女任職永興派出所時，依規定將公務車停妥路旁執行公務，遭外送員從後方追撞。事發後，黃女非但未能獲得分局協助與關心，反遭「冷處理」切割，甚至要求她自行私下和解，儘管多次發出求救訊號，卻都遭無視。更離譜的是，偵查隊關姓副隊長於2025年10月10日，不顧黃女意願，將她關進會議室「收驚」，試圖以怪力亂神，文飾主管無視下屬生病情狀之過。
黃父表示「本以為住院就醫、定期回診，將還我一個健康的女兒；不料，女兒在沒有機關之支持下，於2025年12月19日，獨自前往車禍調解程序，得知追撞女兒的外送員，竟以撤告手段要求200萬元和解金，身心再次崩潰，因此於當晚，在社群平台上發表不當言論」。黃父再次對女兒於社群平台上發表不當之言論，對社會大眾造成的紛擾與不安，表達最深、最深的歉意。
黃父強調，說出真相並非奢求大眾原諒，僅希望大眾體諒為人父之心，看著女兒遭受欺凌、於身心崩塌時，求救訊號被無情無視的心痛與難過。最後，黃父表示，身為父親，願意誠心接受法院的判決，也願意用自己愛女遭高層「無視」的案件，換取未來任何一位警察子女，在職業安全上的「被重視」，不為別的，只希望女兒的案件，能成為警察系統無視基層員警的，最後一件。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
三立新聞網提醒您：
若遇不當對待，請撥打公司內部申訴專線或聯繫地方勞工局。
※ 拒絕霸凌 你我有責 ※
更多三立新聞網報導
花蓮逆子借車遭拒！強搶「撞爛車庫」狂飆被圍捕 揮舞開山刀球棒下場曝
懷疑戴綠帽！家暴男汽油點火、害妻「全身1/4灼傷毀容」 判5年2月定讞
遭4車輾壓爆頭！頂大男被丟包台64慘死 今解剖相驗、家屬悲痛相擁哭泣
花蓮警車暴衝衝撞分隔島！車頭全爛、後車閃避不及追撞 24歲警受傷送醫
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
國會女股神新操作：調整輝達、Alphabet等部位
MoneyDJ新聞 2026-01-27 12:52:23 郭妍希 發佈根據最新申報的國會交易紀錄，有「國會女股神」之稱的美國眾議院前議長裴洛西(Nancy Pelosi、見圖)揭露，她已調整組合，更新了輝達(Nvidia Corp.)、蘋果(Apple Inc.)、Google母公司Alphabet Inc.等多檔股票的投資部位。 Seeking Alpha 26日報導，根據申報的文件，代表加州第11選區、現年85歲的眾議員裴洛西行使了50口履約價150美元的Alphabet買權，該筆買權是在2025年1月14日購入，初始價值介於250,001~500,000美元之間，而行使總額介於500,001美元~100萬美元。 裴洛西之前也購買了20口履約價150美元的Alphabet買權，預計2027年1月15日到期。她是在2025年12月30日購入。此外，她向慈善投資帳戶捐贈人建議基金(Donor-Advised fund)捐贈了7,704股Alphabet股票。 裴洛西也在2025年12月30日購入20口亞馬遜(Amazon.com)買權、履約價120美元，預計2027年1月15日到期。Moneydj理財網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言