台中女警嗆「在盧秀燕腦門開槍」！被挖點名賴清德、稱柯文哲最聰明

社會中心／巫旻璇報導

台中市第二警分局一名年僅25歲的女性偵查佐，昨（22日）被發現在社群平台 Threads 上發文，內容出現疑似對台中市長盧秀燕不當、具威脅意味的言論，並搭配一張疑為盧秀燕競選廣告看板遭破壞的照片，引發關注。第二警分局接獲通報後，認為相關內容恐涉及不法情事，隨即通報台中地檢署請求指揮偵辦。中檢今（23日）依法指揮警方將該名女警拘提到案，目前正進行相關訊問。此外，該名女警過去曾在網路上發表多則具爭議性的言論，相關內容也隨之被網友挖出，進一步引發討論。

廣告 廣告

台中市第二警分局一名25歲女性偵查佐，22日在社群平台Threads發文，引發外界爭議，貼文內容先提及「誰再把可以睡覺的地方全部變成不能睡覺的地方，活該所有無家可歸的流浪狗都去睡在臺中最重要的門面叫做臺中車站」等語，隨後又在留言區留下涉及對台中市長盧秀燕不當、具威脅意味的文字「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，引起關注。警方獲悉後，認為相關貼文內容恐涉及違法或不當行為，已依程序向台中地檢署通報，並請求檢方指揮偵辦。台中地檢署今（23）日指揮警方將該名女警拘提到案，目前正進行訊問，以釐清發文動機及是否涉及相關法律責任，後續案情仍有待進一步調查。





台中女警嗆「對盧秀燕開槍」她臉上被戳洞！被挖點名賴清德、稱柯文哲「最聰明」

女警在留言區留下涉及對台中市長盧秀燕不當、具威脅意味的文字「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」。（圖／翻攝自Threads）









該名女警過往在社群平台的發文內容也陸續遭網友起底，女警過去曾在回覆他人貼文時，曾分別留下情緒性字句，像是「是不是要玩到第一個被人民罷免的總統出現」、「只有柯文哲台大醫院一堆頭銜不要，要拯救台灣，猜猜誰為了自己的利益把柯文哲送去監獄」、「我大中華民國要出現第一個開槍的女警了」、「誰敢再把全世界最聰明的柯文哲送進去監獄試試看」、「賴清德才知道要道歉」，相關發言曝光後，在網路上引發高度爭議。





台中女警嗆「對盧秀燕開槍」她臉上被戳洞！被挖點名賴清德、稱柯文哲「最聰明」

女警過去曾在回覆他人貼文時，曾分別留下情緒性字句。（圖／翻攝自Threads）

























《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：台中女警嗆「對盧秀燕開槍」她臉上被戳洞！被挖點名賴清德、稱柯文哲「最聰明」

更多民視新聞報導

東吳副教授提問…鄭麗文竟當眾嗆「沒大腦」！本人反擊「打臉這句」

陳佩琪認了「做1事」害柯文哲被關一年！突爆「家裡錢都我管」全說了

張文案…狄鶯嘆「台灣怎麼了」錯都是這群人！網挖孫安佐黑歷史開酸

