台中女警嗆「開槍盧秀燕」遭押父再控職場霸凌 二分局說話了

台中1名女警在網路揚言「開槍盧秀燕」，其父親再指控，女兒崩潰是因遭二分局霸凌。（擷取自台中市警察局第二分局官網）





台中市警局第二分局1名黃姓女偵查佐，去年12月涉嫌在網路平台發文揚言「開槍盧秀燕」，遭檢方認定涉犯《刑法》恐嚇公眾及恐嚇危害安全罪，向法院聲押獲准。黃女父親昨（26日）透過律師發聲明，指控女兒長期遭分局霸凌孤立，更將其關到會議室「收驚」，才導致女兒身心崩潰。對此，二分局今（27日）也舉行記者會，澄清黃父指控「與事實明顯不符」。

黃父昨發布聲明，先為女兒的言論造成社會紛擾道歉，接著話鋒一轉表示，女兒之所以出現此類極端言論，是因長期遭二分局霸凌孤立，導致其身心不堪負荷而崩潰。黃父指出，女兒在案發前就被診斷患有躁鬱症，且二分局也知悉，但分局不但未重視，更曾將女兒關進會議室「收驚」，加上先前黃女執勤時遭外送員追撞，分局也未協助調解，導致女兒最終身心崩潰，進而在社群平台發表不當言論。

廣告 廣告

對於黃父指控，二分局副分局長陳聖偉和偵查隊長江清萬今出面表示，黃女在2024年間執勤遭追撞後，分局即依規定啟動關懷與協助機制，除了轉借訴訟辯護人，也在2次調解、2次偵查庭及後續調解庭均派員陪同，且有時序紀錄提供司法機關查證。

針對黃女病情，二分局強調，除了積極協助黃女就醫確認病況，更考量其病情隱私、嚴予保密，並立即調整內勤業務及固定勤務時段，俾利休養就醫。最後，二分局說明，相關案件已進入司法程序，將全力配合司法機關調查及審理，對於未經查證的片面說法，則不予臆測或評論。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

【美麗島民調】江啟臣43.9%大勝何欣純 藍黨內對決力壓楊瓊瓔

國民黨台中市長人選卡關 「盧媽三子」籲2/6應敲定產生方式、期程

盧秀燕喊話2/19前提名中市長人選 江啟臣盼黨中央給時程