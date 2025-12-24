台中女警嗆「開槍盧秀燕」遭羈押 中市警祭停職處分「最重恐免職」

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台中市警察局某分局偵查隊一名黃姓女偵查佐，在網路上發表「開槍盧秀燕」等言論，昨（23）日經檢方拘提到案後，向法院聲請羈押獲准。對此，台中市警察局今（24）日表示，已核予黃女停職處分，其所屬分局擬議記兩大過免職，對脫序行為採取「零容忍」立場。

台中市警察局今日表示，已核予黃女停職處分，擬議記兩大過免職，對脫序行為採取「零容忍」立場。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

一名25歲黃姓偵查佐在社群Threads個人頁面中回覆網友留言時，頻頻出現不當言論，更發表「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」言論，還同步附上盧秀燕廣告看板遭破壞的照片。警方網路巡邏發現後上報，由台中地檢署檢察官拘提到案偵辦，檢方複訊後，依恐嚇等罪向台中地方法院聲請羈押獲准。

廣告 廣告

台中市警察局指出，即刻起對黃女核予停職處分，分局後續陳報市警局記兩大過免職，再由市警局人事召開考績委員審議核定，涉案偵查佐可依法提起行政救濟。

警方強調，警察身分不因下班或使用私人帳號有所區隔，任何涉及恐嚇、威脅、失當或影響社會觀感之言行，均不被允許；台中警隊對於警紀要求一向採取「零容忍」立場，絕不護短姑息，從嚴行政究責、強化警紀。

更多FTNN新聞網報導

台中女警被羈押！嗆「槍殺盧秀燕」當張文模仿犯號召者

中市警局女偵查佐社群發文「開槍盧秀燕」 今日速遭拘提到案

割頸案未成年凶手個資保密！ 被害家屬地址卻曝光…怒斥：法律在保護誰？

