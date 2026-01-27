即時中心／廖予瑄報導

去（2025）年12月台中市第二警分局一名黃姓女偵查佐在社群平台上，發文表示，「直接在盧秀燕腦門開三槍」等恐嚇言論，遭台中地檢署依恐嚇公眾罪起訴並羈押。而黃女父親今（27）日則透過委任律師公開指控，女兒長期遭二分局霸凌，造成身心崩潰，甚至因此罹患躁鬱症；並公開親筆信及黃女的就診資料，提到她曾被要求與休假的分隊長關在會議室「收驚」。對此，二分局回應表示黃與律師的說法「與事實不符」，並澄清「收驚」相關誤解。

黃父委律師曝女警親筆信 還原真相

黃父委任律師黃子欽今日公開黃姓女偵查佐的就診資料及親筆信，直指她因前（2024）年12月16日遭外送人員追撞，被對方索求200萬元和解金；外送人員並明言，未和解將不撤銷過失傷害刑事告訴，造成黃女備感壓力，「分局雖稱有派員陪同開庭，實際上只是例行性掌握訊息，並未給予真正關懷。」另外，黃的信中更提到，自己曾被要求與休假分隊長關在會議室「收驚」。

廣告 廣告

黃子欽還公布了黃女的就診紀錄，指出她先前就已被診斷為躁鬱症，去年5月更因情緒焦慮、失眠等急性壓力反應，前往身心科診所就醫，而醫師也建議休養2週。

黃子欽並指出，二分局雖稱有派員陪同開庭，但實際上只是例行性掌握訊息，「並未給予真正關懷。」

二分局駁斥：沒有冷處理「以保障同仁權益為前提」

對此，二分局強調，自黃女與外送員發生車禍後，分局隨即依規啟動員警關懷與協助機制，「並非外界所稱冷處理」，並協助處理相關行政、司法及程序事宜，且均有具體紀錄可查證。

快新聞／台中女警嗆「盧秀燕腦門開三槍」父控分局霸凌 二分局還原「分隊長收驚」真相

二分局說明事件時序。（圖／台中第二警分局提供）

此外，二分局也駁斥黃子欽指警方「僅由督察人員陪同出庭，係為監督而非關懷」一說，強調陪同出庭的人員為偵查隊人員、陪同調解則是行政組人員，「目的在於確保同仁程序權益、協助溝通聯繫及即時回應法庭需求」。警局還直指分局「從未」要求或指示同仁必須達成和解，不是外界所說「施壓要求黃員儘速與對方和解，以免影響分局聲譽等說法」；二分局重申，相關調解與法律程序，均尊重當事人意願，並以保障同仁權益為前提，依法循序進行。

二分局刻意隱瞞黃女病情？「遵守醫療隱私」

對於黃女發出不當的恐嚇言論，外界質疑二分局當時在說明時，未提及她因車禍而造成的身心疾病，「是否有刻意掩蓋或隱瞞」。如今分局也嚴正澄清，「個人身心健康狀況，應遵守醫療隱私與人格權保障之規定」，因此當初並非刻意忽略或隱匿。

「收驚」是誤解！二分局澄清：僅送佛珠

有關於分隊長在休假時，將黃女關在會議室「收驚」一事，二分局則解釋，「應為誤解」，並表示，當時分隊長在徵得黃女本人同意後，安排在小會議室關懷談話，並在她同意的情形下，贈送佛珠手串讓其掛戴安撫情緒，強調「並非『收驚』。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：快新聞／台中女警崩潰？父控分隊長霸凌 警方還原「收驚」真相

更多民視新聞報導

爭議連環爆！涉霸凌助理傳遭柯文哲指責人才出走 劉書彬回應了

羅智強不滿「台灣」101 陳致中回嗆：那兩個字就這麼難聽？

宜蘭南澳男童疑遭母親男友長期虐打 家屬驚見他頭上滿頭傷急報警

