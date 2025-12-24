台中女警恐嚇盧秀燕遭押！昔自爆「遭同事侵犯」貼文曝

社會中心／楊佩怡報導

台中市第二警分局一名年僅25歲的女性偵查佐，22日被發現在社群平台 Threads 上發文，內容出現疑似對台中市長盧秀燕不當、具威脅意味的言論，並搭配一張疑為盧秀燕競選廣告看板遭破壞的照片，引發關注。第二警分局接獲通報後，認為相關內容恐涉及不法情事，隨即通報台中地檢署請求指揮偵辦。23日上午移送台中地檢署偵辦，訊後向台中地方法院聲請羈押禁；法官裁定黃女羈押，但不禁見。此外，該名女警曾在社群上發文自爆遭同事性侵，分局針對此事的調查結果也隨之出爐。

台中市第二警分局25歲女偵查佐，在社群上公開發文恐嚇盧秀燕。

台中市第二警分局一名女偵查佐先是在Threads上發文，附上一張公園長椅的照片，並寫下「誰再把可以睡覺的地方全部變成不能睡覺的地方，活該所有無家可歸的流浪狗都去睡在臺中最重要的門面叫做臺中車站」。甚至在該篇貼文底下回覆了自己，她寫下「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，同時附上了一張盧秀燕的廣告看板照片。畫面中可見，看板上的盧秀燕，臉部被利器硬生生被戳出多個破洞。

該黃姓女警的社群版面充斥激進言論。

警方22日將其拘提到案，在23日上午移送台中地檢署偵辦，檢方認定她涉犯《刑法》第151條「恐嚇公眾」，以及第305條「恐嚇危害安全」等罪嫌重大，且有勾串證人及反覆實行之虞，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見；最終法官裁定黃女羈押，但不禁見。

女警經常在社群發文稱自己被同事，不過經調查後確認，此事純屬女警捏造。

事實上，實際檢視該女警社群帳號，發現版面上充滿不少負能量發言，她除了發布恐嚇市長的文字外，也曾發文提及自己被分局同事侵犯，「歡迎所有想當性侵專責的男警請調X分局」、「天天看被性侵的女人，就快點調來X分局」；更在個介寫下「最好不要讓我看到10/13調走的名單」、「我一個一個一個一個一個揪出來」、「因為黃XX（女警本人）在那天被性侵」。不過，根據《聯合新聞網》報導，分局調查後，確認是女偵查佐捏造的，沒有真的遭同事侵犯一事。

