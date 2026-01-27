台中女警恐嚇盧秀燕開3槍反轉 親筆信曝光分隊長「會議室收驚過程」

律師今天代台中女警父親出面公開女警親筆信。黃子欽提供

台中市第二分局黃姓女偵查佐去年12月在社群軟體發表「直接在盧秀燕腦門開三槍」等恐嚇言論，遭台中地檢署依恐嚇公眾罪起訴並羈押至今。黃女父親今（27日）透過委任律師黃子欽公開反擊，指控第二分局長期對女兒霸凌孤立，甚至出現「關會議室收驚」等離譜情節，導致女兒身心崩潰才脫序發言。

台中女警親筆信曝光，她控被副隊長關會議室收驚。黃子欽提供

委任律師黃子欽今日公開黃姓女偵查佐的就診資料及親筆信。事件遠因追溯至2024年12月16日，黃女駕駛公務車遭外送人員追撞，對方竟開口要求200萬元天價和解金，並威脅若不付錢就不撤銷過失傷害告訴。

律師指出，黃女因此承受巨大壓力，自2025年5月起便因情緒焦慮、嚴重失眠等「急性壓力反應」就醫，醫師當時已建議休養兩週，但分局並未給予實質協助。律師痛批，分局雖聲稱派員陪同開庭，實際上僅是為了例行性掌握訊息，並未真正給予同仁關懷。

親筆信揭：被關會議室「民俗收驚」

最令人震驚的是，黃女在親筆信中描述，自己曾被要求與休假中的分隊長單獨關在會議室進行「收驚」儀式。律師黃子欽強調，分局對於黃女惡化的身心狀況關注嚴重不足，僅採取民俗處置，未能提供專業醫療轉介。

根據醫療紀錄，黃女於去年11月14日就曾因情緒崩潰送往中國醫藥大學急診，當時已被診斷為「躁鬱症」。12月19日，和解調解庭再次宣告失敗，面對巨額索賠與訴訟壓力，黃女當晚情緒失控，才在網路上發表「開三槍」等不當言論。

分局澄清：秉持關懷原則協助

律師黃子欽最後指出，黃女是因為車禍衍生的龐大壓力，導致身心狀態徹底瓦解，才出現疑似犯罪行為。他指責第二分局在事發後僅強調「秉公執法」，卻完全無視該名員警長期發出的求救訊號。

對於女警父親的聲明，台中第二分局昨發澄清稿指出，針對律師所發表的相關聲明，內容涉及本分局未對涉案員警提供必要關懷與協助等指控，與事實明顯不符，特此嚴正澄清。



