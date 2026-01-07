台中女警發文「在盧秀燕腦門開三槍」！檢方曝警專第一名畢業 下場出爐

即時中心／林韋慈報導

去（2025）年北捷隨機殺人事件後，社群平台上出現多起仿效貼文，其中台中市二分局25歲黃姓女偵查佐在網路留言，表示想當「張文事件的號召者」，並放話要對「盧秀燕腦門開3槍」，引發警方關注，黃女隨後遭拘提收押。檢方調查，黃女為警專第一名畢業，槍法精準，從警3年期間記功5次、嘉獎203次；經鑑定其辨識行為能力正常，全案偵結後依恐嚇公眾罪起訴。

去年12月19日北車隨機殺人案發生後，黃女在社群平台留言，稱想當「號召者」、「撿槍掃射」，甚至表示「直接在盧秀燕腦門開三槍」。其言論引起高度關注，警方於12月22日拘提黃女，在23日上午移送台中地檢署偵辦，並向法院申請羈押獲准。

台中地檢署調查指出，黃女在二分局偵查隊任偵查佐期間，因對副隊長及部分督導業務不滿，多次在LINE群組及社群平台發布恐嚇言論，包括「猜猜某人會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把某人打死」。檢方偵訊期間，黃女矢口否認犯行，表示留言時心情平靜，文字情緒屬於讀者解讀，與其本意無關。她也強調，自己受訓及任職期間射擊成績皆滿分，曾辦理偵查案件，並具備防身術經驗。

其實過去有多名網友及同事曾指認黃女精神狀況不穩，檢警調查發現，黃女警專期間與同儕相處正常，以第一名成績畢業，但自去年國慶日後情緒不穩，雖未發生攻擊行為，但常出現行為不自覺。分局自去年11月起已讓其轉服較單純的移送業務，其任職期間無遭長官職場霸凌。

檢察官指出，黃女自警專畢業即取得四等行政警察資格，任職期間表現優異，但擔任警職卻違法，犯後態度不佳。全案偵結後，依恐嚇公眾罪起訴。

