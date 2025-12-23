台中女警社群嗆「對盧秀燕開3槍」！遭中檢拘提 分局：不排除免職

台中市警二分局女偵查佐PO文，「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台北車站發生無差別攻擊案造成4死11傷，同時網路上出現多則恐攻言論，近日台中市二分局一名25歲女偵查佐也在社群平台上PO文，「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，並附上盧秀燕廣告看板被破壞的照片，今日遭檢方拘提。

台中市二分局25歲女偵查佐在Threads上PO出一張盧秀燕的廣告看板照，其中盧秀燕的臉部遭數個大洞破壞，貼文更表示要「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，恐嚇意味濃厚。

台中市警二分局指出，該名女偵查佐近日在網路社群頻繁出現不當言論，經分局員警反映後，由督察組進行查處，已在11月透過警局關老師系統轉介諮商及協助就醫，禁止其領用槍枝服勤。

不過近日該名女偵查佐又在LINE群組恐嚇同事及分局直屬長官，並於社群平台發表偏激粗鄙言詞與恐嚇言論，並且個人頁面直接顯示警職身分，擔心引發民眾恐慌，二分局主動報請檢察官偵辦，依刑法恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪拘提送辦。

另外台中市警二分局指出，後續將針對該名女偵查佐勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，由於嚴重破壞紀律情節重大，擬議行政懲處，不排除予以免職處分。

