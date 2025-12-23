台中女警被羈押！嗆「槍殺盧秀燕」當張文模仿犯號召者

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台中市警局第二警分局一名25歲黃姓女偵查佐，疑因情緒困擾，近日在網路上接連發表失序言論，內容涉及模仿重大暴力事件，甚至揚言對市長盧秀燕開槍。檢方複訊後認為，其言論已足以引發社會恐慌，向法院聲請羈押禁見，法院稍早裁定羈押，但未禁見。

台中市警局第二警分局一名25歲黃姓女偵查佐。（圖／官網）

據了解，黃員自12月19日張文犯案後，至21日下午3時許，陸續在多個網路平台留言。她先在警職同學的LINE群組中寫下「猜猜闕某某（某分局偵查隊副隊長）會被誰開槍爆頭？」、「好想知道誰可以一槍把闕某某打死」等內容；隨後又在Threads新聞貼文下方留言「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎？」，最後甚至發文稱「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」。

檢方認定，相關言論具體明確，涉及重大暴力犯罪恐嚇，已嚴重危害公共安全，隨即指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮警方偵辦。警方於22日晚間持拘票將黃員拘提到案，並查扣其發文使用的手機進行鑑識分析，今（23）日移送地檢署後，檢方以涉犯恐嚇公眾、恐嚇危安罪嫌重大，且有反覆實行之虞，向法院聲請羈押獲准。

