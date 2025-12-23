台中女警po文揚言對盧秀燕不利 遭聲押最重免職

台中市 / 綜合報導

台中一名女警在社群網路上發表不當言論，鎖定市長盧秀燕，揚言對她不利，引發恐慌，轄區分局表示，11月份時就發現女警狀況，已經協助諮詢和就醫，並調離職務、禁止領槍服勤，但她言語多次脫序，已經涉及恐嚇危害安全及公眾罪，因此地檢署介入偵辦，並且 向法院聲請羈押禁見 ，分局表示女警觸法情節重大，除了會行政懲處外，最嚴重可會被免除職務。

照片上台中市長盧秀燕的臉龐，有明顯凹陷受損的痕跡，看起來像是被戳了好幾個洞，畫面被分享到社群平台，這篇貼文看了令人觸目驚心，因為發文者直接指名道姓，對台中市長盧秀燕發表不當言論，揚言要對她不利，警方調查發現，貼文者的身分，是轄內分局的女警，她的網路貼文用詞，不但相當激烈，甚至還在line群組，對同事以及分局直屬長官，有挑釁的行為。

民眾說：「身為一個員警，價值觀要正確，不適任就不適任。」轄區分局原本要開記者會說明，突然緊急取消，相關案情後續交由地檢署統一說明，這名女警在網路上的異常言論，警方在11月就已經發現，除了轉介諮商強制就醫，也提早調整她的勤務，禁止領槍服勤，但這名女警一再言詞脫序，情節重大，警方依恐嚇危害安全及公眾罪，將她拘提到地檢署依法送辦，最嚴重不排除免職的處分。

台中市警察局保安科股長田中湶說：「針對後續各項出席活動，均由保防單位加強相關情資掌握，妥善規畫警力配置。」自己人出狀況還說要對盧秀燕不 利 ，市警局強調，盧秀燕的公開行程，會加強維安的規劃，避免發生狀況。

