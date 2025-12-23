台中女警Threads發恐嚇令修理盧秀燕 法院晚間裁准羈押

台中市黃姓女警在Threads發恐嚇令修理盧秀燕，中檢聲請羈押獲准。讀者提供

台中市警察局第二分局偵查佐黃姓女警，被控在通訊軟體及社群平台發布「直接在盧秀燕腦門開三槍」等恐嚇公眾言論。台中地檢署認為黃女涉犯刑法恐嚇公眾等罪，且有反覆實行之虞，向法院聲請羈押。台中地院今（23日）晚裁定羈押但不禁見。

檢方調查發現，黃姓女警從12月19日晚間起，多次在警職同學LINE群組「台中直直衝」內發布驚悚言論，內容包括「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」。

黃姓女警更以帳號「huipei_1204」在Threads社群平台的隨機殺人相關新聞下留言，宣稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」，甚至發布標題為「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」的貼文。

廣告 廣告

黃女涉及重大暴力犯罪的恐嚇言論，台中地檢署檢察長張介欽獲悉後高度重視，立即指示啟動相關應變機制，指派「防範恐怖攻擊應變小組」林芳瑜檢察官指揮第二分局即時偵辦。

黃姓女警貼文「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」。讀者提供



回到原文

更多鏡報報導

開槍爆頭盧秀燕！ 台中失控女警散播恐攻言論 中檢聲押、市警局擬免職

北捷案掀模仿潮 台中女偵查佐Threads嗆「開槍盧秀燕」遭拘提

起底炸機場慣犯黑歷史 7年前曾佯裝小3生到日台交流社團留言 要讓小港機場橫屍遍野