台中女遭囚禁餓死案偵結 母涉凌虐致死、父漠視皆起訴

去年9月，台中大甲一名陳姓女子在家中死亡，她的父母涉嫌拘禁凌虐。檢方調查，陳女2023年1月被母親強迫從高中休學，之後被關在家裡一樓房間的浴室，每天還限制食糧，導致營養不良。

而直到去年9月21日，母親發現陳女未取用菜粥，但不加查看，就認定陳女已死亡，也沒有施救或送醫，直到25日凌晨，母親才發現陳女已在房內浴室中死亡，陳父則在同日7時報案。

而死者被發現時體型瘦小、全身脫皮，也因營養不良，體重僅約30公斤。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮指出，「詹姓被告所為，係犯《刑法》之私刑拘禁7日以上，且施以凌虐致死罪嫌，依《國民法官法》規定提起公訴。另死者父親陳姓被告所為，係涉犯《刑法》幫助加重私刑拘禁罪嫌，依通常程序提起公訴。」

檢方20日偵查終結，陳女父母都被提起公訴，地院也裁定陳母續押。教育團體認為，死者被迫休學以後遭拘禁，但長期沒有被發現，暴露教育安全網出現漏洞。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，「如果學校老師知道一個家庭有些狀況，或是孩子有異樣的時候，其實他可以做社政通報，讓社會局進來，讓社工進來做家訪，學校單位、教育單位沒有進行任何社政通報的時候，社政單位的資源是進不來的。」

人本表示，高中學業如果沒有完成，就會進入國教署的中離生系統，當地的教育及社政單位就可會同警方追蹤，此案凸顯學校可能未通報，權責單位也未落實執行。而社福團體表示，親子之間的互動溝通，應該將孩子視為完整而獨立的個體。

勵馨社福基金會台中分事務所主任馬梅芬說：「如果我們沒有太把孩子視為一個獨立個體的時候，父母親很容易誤以為關心管教的部分是為孩子好，但這部分就有可能會讓我們的處理，已經超出了適合的範圍，而我們（成人）卻沒有發現。」

勵馨基金會認為，父母不該將孩子當成是附屬品，不應以威權的方式當成管教。而家中成員如果對於過度管教或是暴力沒有作為，也等同加害者，對孩子將造成無法挽回的傷害。