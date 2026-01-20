台中女遭母拘禁營養不良死亡 父未救助同遭起訴

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中詹姓女子因不滿女兒生活習慣未達要求，竟強行辦理高中休學後拘禁在家，因長期處於營養不足而死，經檢方偵辦後，認定詹女與丈夫陳男涉拘禁凌虐致死等罪嫌，今天依法起訴。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方於民國 114年9月25日下午獲報，大甲區21歲陳姓女子於家中死亡案，立即指揮台中市警察局大甲分局至現場蒐證調查，並率同法醫相驗死者遺體。

經檢方採證及訊問證人結果，認定陳女的母親詹女，涉犯刑法私行拘禁致死罪嫌重大，且有湮滅證據及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，詹女認為陳女居家清潔等生活習慣未達要求，於112年1月間，強行為陳女辦理高中休學手續後，即以電線綑綁房門門把方式，先拘禁在住處1樓房間內，更進一步限縮範圍至房間浴室，使死者活動區域極度受限。

陳女須仰賴詹女所提供的少量食糧維生，長期處於營養不足狀態而日漸消瘦、體力枯竭，詹女因此剝奪死者行動自由並施以凌虐。

直至114年9月21日上午，詹女見前日丟置在陳女房間浴室門口的菜粥未經取用，敲門呼叫亦未回應，不加以查看即認定她已死亡，而不進行任何施救、送醫措施，至同年月25日凌晨，詹女為防止遺體發出屍臭，始解開浴室門口電線搬出遺體清理浴室，陳父於同日7時發覺後報案。

檢方並查出，陳父與死者同住為房屋所有人，對死者負有救助義務，且對管理生活空間負監督職責，明知陳女遭妻子長期拘禁，竟為迴避夫妻衝突，仍未採取有效遏止手段或報警等作為，容任犯罪狀態持續發生。

全案經檢方偵辦後，認定詹女、陳男涉犯施以拘禁凌虐致死、家庭暴力罪等罪嫌起訴，將由台灣台中地方法院國民法庭審理。（編輯：李淑華）1150120