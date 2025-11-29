台中女酒駕自撞「四輪朝天」 爬出狂吐又買飲料

白色轎車整台四輪朝天烏龜翻。（圖／東森新聞）





29日凌晨4點多，台中西屯發生一起酒駕自撞車禍。26歲的苟姓女子酒駕，經過西屯路三段時，突然失控撞向路邊的汽機車，整台車四輪朝天翻覆，她自行脫困後，又被民眾目擊趴在路邊狂吐，衝到附近早餐店買紅茶喝，等救護車到場將她送醫，而她酒測值高達0.55，也被警方依法送辦。

白色轎車整台四輪朝天烏龜翻，前輪嚴重變形，輪胎甚至脫離輪框，娃娃也從車內掉出來，安全氣囊也都爆了，地上留下長長的擦撞痕跡，民眾在睡夢中聽到巨大撞擊聲響，紛紛驚醒趕緊衝下來看，被波及的車主看到自己的愛車停在路邊莫名被波及，實在好無奈。

廣告 廣告

遭撞車主：「我的車子是停在這個地方，她往前推然後碰到那個機車，女的就吐了一大堆，看起來沒有人沒有受傷。」

只見被波及的銀色轎車左後輪漏氣，烤漆被削掉一大塊，後車門也被撞凹，車頭也被撞到變形，甚至後照鏡上還掛著一個零件碎片，還有一台機車也被撞到，就橫躺在店家門口前，警方一把車扶起，就看到車牌變形，肇事的是一名女駕駛，還被民眾目擊，從駕駛座爬出來時，又趴在路邊嘔吐。

遭撞車主：「很厲害酒駕酒駕。」

附近店家：「她沒有任何傷勢，很正常的走進我的店，她自己本身在我店裡買飲料的時候，就有自己說她有喝酒。」

事發在29日凌晨4點多，26歲的苟姓女子喝了酒還開車，經過西屯路三段時，車子失控先撞到一台停在路邊的車，又往前推撞，波及一台機車，她自己的車子整台四輪朝天翻覆，她脫困之後先是趴在路邊，又衝到早餐店想買水喝。

附近店家vs.肇事駕駛苟姓女子：「可是我現在只能喝水，（有飲料嗎）紅茶（紅茶）。」

苟姓女子衝進店裡買了一杯紅茶先喝了一口，用語音傳了一段訊息之後，又趕快回到事故現場，而她的左手掌擦挫傷，意識清楚被救護車送醫救治，但她的酒測值高達0.55毫克，除了罰7萬4千元，還將被以公共危險送辦，最後還得面臨2台車車主的求償。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

酒駕載學生！國中校車擦撞轎車 市府：永不錄用

「醉」失控！男拒檢逃2公里吼警：我只是酒駕而已

「醉」失控！男酒駕拒檢遭壓制怒吼：為什麼搞我

