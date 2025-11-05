台中女騎士闖紅燈遇警查 勸說揭詐騙保住積蓄
（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市1名女子騎機車闖紅燈遭警方攔查開罰，沒想到反而阻止女子被騙，警方今天說，當時因女子接到詐團電話心神不寧而闖紅燈，女子在警方勸說下，才知是詐騙手法而保住積蓄。
台中市警察局第六分局表示，日前工業區派出所員警執行巡邏勤務時，發現1名女子騎機車闖紅燈，立即上前盤查，沒想到最後，女子反而慶幸被開罰。
警方指出，當時女子神情恍惚、語氣慌張，連停車時手都在發抖，經員警關心詢問後才得知，她稍早接獲自稱「北檢檢察官」的電話，聲稱其帳戶涉及詐騙案，要求她「親自到地檢署製作筆錄」，並恐嚇若不配合將凍結帳戶。女子因此驚慌不安，一邊騎車一邊思索，結果違規闖紅燈遭警方攔下。
警方聽到女子說明後察覺有異，立即查看女子手機通話紀錄，發現對方正是典型的「假檢警」詐騙手法，於是耐心勸導、逐一說明詐團慣用伎倆，也提醒女子切勿依指示操作或前往任何地點。
經警方苦口婆心勸說後，女子才恍然大悟，驚呼差點就被騙走積蓄，頻頻向員警道謝，還笑著說：「警察攔得好！被罰小錢、救了大錢，這罰單我心甘情願！」
第六分局呼籲，詐騙手法不斷翻新，若接獲自稱檢警、要求匯款或交付現金的電話，務必保持冷靜並撥打165反詐騙專線查證，切莫讓詐團有機可乘。（編輯：李亨山）1141105
其他人也在看
2026選戰觀察／非洲豬瘟重創盧秀燕！2026台中市長選票版圖重組中
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導非洲豬瘟在台中梧棲豬場肆虐，令全國備感不安，農業部為此發布15天禁宰禁運令，讓全國民眾無國產豬肉可吃。中央連續揪出台...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
遭臉書粉專點名該被藍營淘汰 黃敬平：願退出國民黨換團結
國民黨桃園市議員黃敬平遭臉書粉專「政客爽」發文點名，指稱在大罷免期間，屢屢上綠營政論節目去訕笑自己人，怒批「最該被藍營淘汰」。黃敬平昨（3）晚做出24字回應，今日再次於臉書發文，稱說若退出國民黨後可以讓黨內不用再針對黨主席鄭麗文、不再找戰犯，自己願意退出國民黨。中天新聞網 ・ 54 分鐘前
醫學前線1900
醫學新發現令人振奮.發表在醫學期刊的新研究指出，有早期阿茲海默症跡象,如果每天走 5,000 步，可以延緩發作長達七年。一個一歲半的自閉症孩子，服用一款通常用來治療大腸癌的藥物，三天後，居然奇蹟似地開始牙牙學語。同一時間，美國食品藥物管理局批准第一批「豬腎移植人體」的臨床實驗，科學家努力想要解決＂全球器官短缺＂的漫漫長路，隧道盡頭，出現亮光了！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
藝人閃兵風波不斷！足弓角大於168度扁平足 合法免役
近期台灣演藝圈爆發多起藝人涉嫌偽造病歷閃避兵役的案件，包括陳柏霖、修杰楷等知名男星陸續遭到檢警拘提。這些案件中，不少人選擇以高血壓等疾病作為逃避兵役的理由，但其實台灣兵役制度中確實有合法的免役標準，其中「扁平足」就是民眾較為熟知的項目之一。NOW健康 ・ 2 小時前
談鄭麗文、黃國昌 段宜康嘆「被騙」：政治讓人暴露真面目
即時中心／林韋慈、陳治甬報導民進黨前立委段宜康今（4）日陪同中正萬華市議員候選人馬郁雯掃街，被媒體問到國民黨主席鄭麗文近期爭議言論，以及民眾黨主席黃國昌被鏡周刊爆料之事，他表示過去鄭麗文是他台大的學妹，一開始很震驚，但後來才發現「她沒有背叛我們，是當初我們被她欺騙」。段宜康受訪時說到，當時她所在的社團，是台大最本土化、最激進的社團，對於她一路的改變，大學時代的朋友一開始覺得驚訝到被背叛，後來才發現原來不是背叛，而是政治使人暴露真實。而被問及黃國昌，他也提到，黃的變化比鄭麗文更大，鄭麗文是在年輕的時代，黃國昌則是在成熟的政治人物之前，「都讓我們相信，即便在不同政黨，都會站在這塊土地的利益出發，即便與我們策略上有所不同，但價值一致。後來才發現，黃國昌的價值只有一個，對自己有好處就是其價值，今天無論站在東還是站在西，就是因為站在東對黃有好處、站在西有好處。」原文出處：快新聞／談鄭麗文、黃國昌 段宜康嘆「被騙」：政治讓人暴露真面目 更多民視新聞報導表態挺林岱樺惹議！談未來是否會幫忙站台 林佳龍直言：沒有正國會挺林岱樺「項莊舞劍意在沛公」？ 凌濤：王義川有望戰桃園惡劣至極！中國立案究責沈伯洋 卓揆霸氣回嗆：都是空話民視影音 ・ 19 小時前
民眾黨主張跟進藍營停砍年金 本土社團:背棄年輕人
政治中心／綜合報導蔡英文總統任內推動的年金改革，真的要改回去了嗎？國民黨團明天將排審相關法案，民眾黨今天表態跟進藍營，停砍所得替代率。民進黨立委示警，若通過修法通過，退撫基金的破產年限恐怕大幅提前，而且退休族一個月領五六萬，比剛出社會的年輕人多，本土社團也痛批民眾黨背棄年輕人。民視 ・ 17 小時前
名家論壇》單厚之／吳音寧與林岱樺
[NOWnews今日新聞]上周六，民進黨兩個女人成為新聞的焦點，一是執掌台肥的「高年級實習生」吳音寧、二是落淚高喊「天公伯」的林岱樺。兩人的新聞都牽動民進黨2026年「九合一」選舉，但處境卻天差地別。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
名家》黎榮章／豬瘟後盧秀燕網路聲量如何？
[NOWnews今日新聞]農業部21日接獲台中市動物保護防疫處送檢梧棲區一處養豬場死亡豬隻檢體，當天經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，台中動保處及農業部動植物防疫檢疫署立即前往養豬場進行移動管制，並預...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 3 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 5 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 19 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前