台中女高中生遇婦持刀追「急躲店家求援」 店員暖心護送到火車站

6日晚間，台中有3名女高中生在放學途中遭遇婦人手持剪刀，疑似作勢要攻擊，嚇得學生們趕緊拔腿狂奔，到附近的店家求援，警方獲報後不敢大意，循線找到婦人下落，並找到一把剪刀。

台中3名女高中生遇婦人手持剪刀作勢攻擊，嚇得學生們跑到附近店家求援。

3名女學生走在路上，這時前方的婦人突然停下，似乎在跟她們說些什麼，但女學生卻突然拔腿狂奔，逃離現場。

當事店家：「她們進來，我們就請她們先坐在椅子上。」

女學生們在情急中衝進50公尺外、曾經用餐過的店家求援，確認狀態安全後又由店員護送學生前往台中火車站。

當事店家：「她就說，可以借我們躲一下嗎？後面有人在追她們，怪怪的、拿剪刀，穿著綠色衣服跟短褲。」

案發在11月6日晚間台中市南區的復興路上，3名高中女學生剛結束活動、離開學校，準備前往台中火車站搭車，正好遇上一名長期在附近徘徊的女子，疑似手持利剪作勢要攻擊，附近民眾也說這一帶時常有人徘徊。

警方循線查獲這名婦人及利器。

非當事民眾：「沒有遇過會欺負人的，昨天突然發現有欺負人的，突然會擔心。」

非當事民眾：「晚上都很暗，這邊都商店大家都關門了，晚上我們都不太出門。」

當天晚上校方師長收到學生通知後立即報警，警方成立專案小組，循線查獲這名婦人。

第三警分局立德派出所副所長吳柏諭：「立即前往黃女常出現之地點查處，並查扣犯案工具剪刀一把，詢後依刑法第151條恐嚇公眾罪，函請臺中地檢署偵辦。」

店員暖心護送女學生到火車站。

所幸警方當晚就逮到這名婦人，讓這場放學驚魂記得以落幕。

