台中女KTV慶生遭父親侵犯！驚醒質問：知道我是你女兒嗎

台中發生一起令人震驚的侵犯事件，一名男子竟趁女兒酒後意識不清時伸出狼爪。台中地方法院近日審理後認定，男子假借替女兒慶生之名，將她誘至旅館並施暴，嚴重侵害了女兒的性自主權。最終，法院依強制性交罪判處男子有期徒刑4年，引發社會輿論譁然。





男子和女子雖未完成法律認領，但兩人具有血緣父女關係。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

父女血緣關係成悲劇導火線 男子藉慶生誘女赴旅館

判決指出，該名男子和女子雖未完成法律認領，但兩人具有血緣父女關係。案發當晚，男子邀請女兒至台中某KTV慶生，雙方均有飲酒。深夜時，男子以擔心警方臨檢為由，提議先至附近汽車旅館休息，女子未起疑心而同意同行。

女兒聽從父親建議去泡澡舒緩身體，泡澡過程中一度昏睡，醒來卻發現男子坐在浴缸後方。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

父親趁女兒酒醉施暴 女子驚醒反抗仍遭壓制

進入旅館後，女子因酒醉去浴室嘔吐，男子便建議她泡澡舒緩身體，女子在泡澡期間一度昏睡，醒來後發現男子坐在浴缸後方，感到不安並返回床上休息。不料男子趁女子精神不濟、難以反抗之際，對其進行侵犯。女子驚醒質問「你知道我是你女兒嗎？」並以雙手推拒，試圖阻止對方。男子雖短暫停手，但又再次壓制女子施暴。事後，女子自行離開旅館並返家，向男友吐露經過，數月後才告知母親並報警處理。

男子辯稱兩人事發後仍有聯繫，試圖證明父女關係正常。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

法院認定男子犯意明顯 強制性交判刑4年

法院庭審中，男子辯稱是女兒主動接觸，並提出兩人事後仍有聯繫的對話紀錄，試圖證明父女關係正常。法官指出，家內侵犯案件中，被害人往往因親情、經濟依賴或羞愧恐懼而選擇隱忍或表面如常，不能僅憑事後互動否定侵犯事實。法院認定，男子利用女兒酒後無力反抗之機會施暴，且女子醒來明確拒絕後仍持續強行性交，屬犯意升高行為。考量男子犯後否認、毫無悔意，法院最終依強制性交罪判處有期徒刑4年。

