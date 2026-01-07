台中好孕乘車突破5萬次 數位便民服務貼心守護孕媽咪

於台中通APP中點選好孕乘車。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府用行動守護每一位孕媽咪！市府推動的「好孕乘車」補助服務，結合數位市民平台《台中通》，提供孕婦產檢、產後回診及嬰兒預防保健醫療的計程車交通補助，打造「線上申請、線上審核、線上叫車、線上使用」的一站式數位服務流程。自114年7月1日開辦以來深受孕媽咪肯定，截至1月6日累積搭乘次數已突破5萬次，顯示貼心便民政策已實際走進市民生活。

數位發展局長林谷隆表示，「好孕乘車」從申請到使用全面導入數位流程，孕媽咪免臨櫃、免等待，只要下載《台中通APP》並註冊為全功能會員，即可完成線上申請並快速開通資格；實際搭乘計程車時，透過APP掃碼即可直接折抵乘車金，讓孕期及育兒初期的外出交通更加輕鬆、安心，也減輕家庭接送與通勤壓力。

線上申請好孕乘車補助。（圖/記者廖妙茜翻攝）

數發局分享，家住霧峰區的卓小姐與丈夫皆為雙薪家庭，新手爸媽在懷孕期間需頻繁往返醫院進行產檢與回診，交通安排常成為生活中的一大挑戰。自從使用「好孕乘車」服務後，只要透過《台中通》APP即可快速叫車並折抵車資，不僅節省時間，也讓外出就醫更安心。卓小姐笑說，少了為交通奔波與接送協調的煩惱，夫妻能把更多心力放在彼此照顧與迎接新生命上。

數發局指出，同樣實際使用服務的吳小姐也表示，夫妻同為上班族、家中僅有一輛車，若先生開車上班，產檢或帶孩子外出常需另想辦法。自市府推出「好孕乘車」後，不論是產前檢查、產後回診，或帶寶寶施打預防針，都能即時叫車、安心出門，大幅減輕交通負擔。她直言：「好孕乘車真的很貼心，解決了孕媽媽很多實際的交通煩惱。」

林局長進一步指出，「好孕乘車」是市長盧秀燕打造育兒友善城市的重要福利之一，補助孕婦自懷孕起至產後6個月內共30趟次乘車金額，每趟最高補助200元，累計最高可達6,000元電子乘車金。今年市府也同步推出總經費3.4億元的「愛胎萬計畫」，提供第1、2胎各2萬元生育津貼，第3胎起每增加1名子女再加碼1萬元，全方位支持新生兒家庭，讓新手爸媽更安心迎接新生命。

社會局提醒，孕媽咪申請前請備妥身分證、孕婦健康手冊，以及最近一次產檢收據或診斷證明書，拍照上傳即可完成線上申請；並務必於預產期前提出申請，才能順利通過審核，請孕媽咪留意申請時限，以免錯失補助機會。相關申請資訊可至台中市政府社會局網站查詢。