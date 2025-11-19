台中好宅育賢二期拿下2025台灣建築獎佳作

育賢二期好宅鳥瞰圖。

台中市太平育賢二期好宅日前榮獲 2025 台灣建築獎佳作殊榮，台中市住宅發展工程處表示，中市社宅工程近年屢獲獎項肯定，包括公共工程金質獎、卓越建設獎及建築園冶獎等，「台灣建築獎」為國內建築界最具指標性的專業獎項，此次育賢二期獲得台灣建築獎佳作肯定，再次落實市長盧秀燕推動高品質好宅的承諾，持續提升台中市的居住品質。

住宅處說明，育賢二期好宅的景觀規劃以河道曲線記憶結合都市動線，形塑具辨識度的社宅開放空間，並於地面層保留大面積開放場域，透過 300 公尺長廊串聯三期基地，使人行、綠帶與生活動線相互銜接。長廊空間同時成為社區活動的新據點，除提供舒適的步行與休憩環境外，也不定期舉辦假日市集，吸引鄰里居民、親子家庭及在地商家參與，活絡公共空間使用，成為居民交流、社區互動與展現在地特色的重要平台，展現社宅生活的溫度與活力。

住宅處補充，太平育賢好宅基地位於太平新光重劃區精華地段，共計興建三期可提供 978 戶 社會住宅單元。其中，育賢一期設有托嬰中心、幼兒園、年長者日間照護及小作所，提供社福全齡服務，育賢二期則設有 26 家多元店舖，包含超商、咖啡廳、早餐店、自助洗衣店、麵食館及火鍋店等，成為區域重要的生活節點。