台中好市多不只增開第3店！ 好市多曝「開6家都沒問題」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕在台灣極有人氣的美式賣場好市多(Costco)，目前在台中設有2店，其中南屯店營業額居全球冠軍，好市多積極在台中籌開第3店；開發團隊昨(10)日拜會台中市長盧秀燕，看好台中消費力除曝「已將台中第3、4店列為重點目標」，好市多大中華區土地開發部總監黃美綺更表示，「以台中人口成長的情況開6家都沒有問題」，她更透露，持續推進評估作業，「期盼近期宣布好消息」。

針對好市多未來台中布局，盧秀燕指出，台中人口持續成長已突破286萬，家庭客群穩定，交通建設逐步到位，進而匯聚中部7縣市市場動能，台中市人口成長帶動消費質量齊揚，台中身為中部核心，更進一步吸引鄰近縣市中彰投苗買氣匯聚，期許好市多台中分店能儘速落地，市府將持續完善交通與生活配套，讓台中長年穩居百貨零售業績領先地位。

黃美綺也指出，台中兩家分店的表現令總部印象深刻，考量兩家分店已趨近飽和，為舒緩人潮，提升服務品質，經過長期的評選與評估，未來將持續拓點，她肯定台中是消費市場成熟、會員客層穩定且消費力量強勁的城市，「對台中展店第3、甚至第4家都深具信心」。

黃美綺更表示，「以台中人口成長的情況開6家都沒有問題」，強調將在兼顧交通與便利的前提下，持續推進評估作業，期盼近期宣布好消息。

