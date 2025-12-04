台中好市多全球最賺錢！確定要有第3家？ 業者回應了

生活中心／賴俊佑報導

盧秀燕證實好市多台中第3家門市有望落腳「台中精機廠」遷廠廠址。(圖／翻攝畫面)

台中要有第三間美式賣場好市多(Costco)了！台中市長盧秀燕今(4)日上午證實，有望落腳「台中精機廠」遷廠廠址；事實上，好市多台中南屯店是全球最賺錢的門市，台中北屯店也擠進全球賺錢門市前10名，是否看準台中消費能力而再展店？好市多僅表示「好市多依照市場需求並配合地方縣市政府，評估展店地點」。

台中第3家好市多有望落腳海線區

盧秀燕指出，台中精機廠舊廠址位於大肚山科技走廊，鄰近台灣大道，土地面積約3.21公頃。地理位置優越，未來周邊將有捷運藍線B9、B10站點，是交通匯集的重要樞紐。盧秀燕表示，好市多台中第三間門市有望落腳「台中精機廠」遷廠廠址，不過最終結果仍須由好市多官方宣布。

廣告 廣告

中市經發局透露，市府團隊為促成此案，與台中精機多次討論基地整體規劃、車流與人流動線、出入口配置等議題，更多次拜訪好市多，積極促成該址成為台中第三店的候選場址，地主也已提出用地審查申請，「確實有其可能性」。

好市多台中南屯店是全球最賺錢的門市。（圖／翻攝自Google地圖）

全球最賺錢的好市多就在台中！

針對台中市第三店展店，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，「好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業」。

根據台灣好市多2023年分享，好市多全台14家店業績每年突破1千億元，其中台中南屯店是全球最賺錢的門市，而台中北屯店、新北中和店和台北內湖店也都擠進全球獲利前10名榜單中，可見台灣好市多強大獲利能力。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／林鳳營鮮乳隔9年重返好市多 討論度爆表！

肉鬆麵包變成粥！翻玩台人最熟悉4食材 繼光香香雞丟進火鍋

薯條、雞塊買1送1！3大速食年末優惠 比薩只要12元必搶

首個沒有大S的跨年！賈永婕邀小S獻聲：煙火還是要一起看

