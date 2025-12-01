台中好市多毒駕連撞3車！網轟：黑五省下來的錢都不夠賠

男子毒駕在好市多停車場連撞3車。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 好市多黑色星期五購物週昨日最後一天，台中市北屯區好市多賣場昨日下午發生嚴重車禍，41歲李姓男子疑因毒癮發作，駕車連續追撞3台車又撞柱，所幸並未造成任何人員受傷，轄區第五分局警方到場後，李男經唾液毒品快篩檢驗呈陽性反應，全案依法製單舉發，車輛移置保管，相關罪責移送偵辦。

昨日台中市北屯區好市多賣場因黑色星期五購物週湧入大量人潮，41歲李姓男子駕駛車輛準備離場時，先是擦撞停車格內賓士，接著倒車自撞柱子，1對夫妻駕車發現李男車輛不對勁，想遠離時遭李男高速衝撞，隨後波及另輛銀色客車，所幸無人受傷。

遭撞夫妻將行車紀錄器畫面上傳社群平台，網友紛紛留言指出「黑五急著買」、「黑五剩下來的錢都不夠賠」、「雙腳開車吧，不然怎麼會這麼扯」、「倒車重踩油門，往前又重踩油門，為什麼喜歡重踩油門」、「有倒車雷達也救不了這種雞腿換駕照的」。

警五分局獲報到場，發現李男精神恍惚，經同意後實施唾液快篩，呈現毒品陽性反應，當場依違反道路交通管理處罰條例第35條掣單舉發，可處3萬至12萬元罰鍰，並吊扣駕照1至2年，當場移置保管車輛；另涉毒品案件部分，將俟尿液檢驗結果後移送偵辦。

