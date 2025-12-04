台中好市多第3店地點曝光！落腳「台中精機」舊址

好市多在台中開第三間分店，將落腳於精機廠舊址。（圖／東森新聞）





好市多要在台中開第三間分店，消息流傳多年，4日台中市長盧秀燕也證實，地主已經提交申請，就在「台中精機廠舊址」，讓民眾期待值拉高。因為地點就在台灣大道上，又位於未來捷運藍線B9站與B10站中間，附近是東海大學和榮總，交通超級便利，不過也有人擔心未來可能會塞爆。

台灣大道車輛來往頻繁，交通繁忙，是台中的主要幹道，而現在證實，台中第三家好市多就在台中精機舊址，讓民眾超級期待。

民眾：「應該算滿可觀的吧，南屯那邊還滿多人的，可以分散一點人流來這裡，對經濟上有很好的幫助。同事說他下班就可以去買東西了，不用跑很遠，用走的就可以到了。」

好市多在台中已有南屯店和北屯店，其中南屯店更曾登上全球店王寶座。看準台中地區強大消費力，計畫開第三間分店，第三間好市多的位置就在台中精機舊址，占地約3.21公頃，鄰近台灣大道，又連接大肚山科技走廊，位於未來捷運藍線B9與B10之間，周邊還有大學和榮總，交通便利，也帶來龐大人潮。不過民眾也擔心台灣大道恐怕會更塞。

民眾：「我覺得南屯那邊應該會比較多人吧，因為偏市區，可能比較多人會去。交通動線可能要規劃好，怕到時候會塞車，因為榮總這邊就會塞車。海線的龍井、沙鹿、清水還有大雅來這邊都很方便。」

原本第三間店的位置一度傳出會落腳台中港區，讓海線居民期待被炒高，最後期望落空。

台中市長盧秀燕：「這事情沒有定案，因為除了經過台中市政府審查之外，還必須送內政部。因此我們可以證實有這回事，但正確地點或最後結果是不是落腳在這裡，還是要由好市多來宣布。」

台中市政府證實地主已提交申請，不過好市多只回應，未來會積極評估合適據點，並依規範與政府單位密切合作推動後續作業。不過對消費者來說，不管開在哪裡，又多了一個逛街的好去處。

