台中好市多第3店地點終於曝光了！落腳「台中精機」遷廠廠址

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣好市多Costco傳在台中開第3店多時，台中市長盧秀燕今證實地主已向台中市提出用地審查申請，台中市都發局指出，台中第3家Costco落腳西屯和海線周邊區，台中市都委會前(2)日通過台中精機廠遷廠都市計畫變更案，委員會決議修正後通過，後續將依規提報內政部都委會續行審議，該址極有可能成為美式賣場Costco在台中的第三處基地，屆時將為海線地區帶來強勁的經濟動能與就業機會。

都發局指出，台中精機舊廠原址土地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道上未來捷運藍線B9、B10場站周邊，配合台中精機遷廠至精密機械二期 ，舊廠土地將轉型為產業專用區，活化舊廠區土地，回應市都委會要求變更之公益性，已大幅提高公共設施回饋比例，據申請單位表示，該址將爭取作為台中市第三家Costco賣場。

經發局表示，市府與台中精機持續就用地設置整體規劃、進出口人流動線及交通動線等影響進行討論，並多次接洽拜訪Costco，推動該地為台中第三家店潛在用地。

都發局指出，未來該土地變更為產業專用區部分，得作為研發、新產業辦公室、企業營運總部、工商服務及會展、購物中心、商業使用等用途，另此案之都市計畫變更須依規回饋，將捐贈30%公園兼滯洪池、園道、廣場兼道路等公共設施用地給台中市，及繳交回饋代金，有助於提升該地區公共設施服務機能。

盧秀燕則證實，Costco第三店已透過地主向市府提出申請用地審查，位於大肚山科技走廊、台灣大道往海線最重要門戶；但該案未來還要送內政部審議，最後結果還是要由Costco宣佈。

