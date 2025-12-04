台中好市多第3店有譜？經發局曝精機舊廠成潛在用地

台中市第3間好市多店落腳何方，為民眾關注要點之一。對此，台中市經發局4日表示，台中市都委會2日通過台中精機廠股份有限公司遷廠都市計畫變更案，後續將依規提報內政部都委會續行審議。（圖／經發局）

台中市第3間好市多店落腳何方，為民眾關注要點之一。對此，台中市經發局4日表示，台中市都委會2日通過台中精機廠股份有限公司遷廠都市計畫變更案，後續將依規提報內政部都委會續行審議，也說明市府與台中精機多次接洽拜訪Costco，推動該地為台中第三家店潛在用地。

台中精機舊廠土地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道上未來捷運藍線B9、B10場站周邊。經發局表示，市府與台中精機持續就用地設置整體規畫、進出口人流動線及交通動線等影響討論，也多次接洽拜訪Costco，推動該地納為第3家店潛在用地。

台中市都發局則說，配合台中精機遷廠至精密機械二期 ，舊廠土地將轉型為產業專用區，不僅活化舊廠區土地，也回應市都委會要求變更公益性，大幅提高公共設施回饋比例，強調透過高標準的審議，將可兼顧零星工業區轉型、經濟發展與環境永續，將有助地方經濟發展，且避免土地閒置。

另據申請單位透露，該址將爭取作為台中市第3家Costco賣場，未來將可為台中海線地區及西屯等地區，帶來強勁的經濟繁榮與就業機會。

都發局說明，未來產業專用區可作為研發、新產業辦公室、企業營運總部、工商服務及會展、購物中心、商業使用等用途，另依照都市計畫變更規則，業者需回饋30％土地作為公園兼滯洪池、園道等公共設施，並繳交回饋代金，將有助於提升地區公共設施服務機能。

