「台中好市多」第三店敲定西屯？3.21公頃舊廠房鄰榮總 學生嗨翻

好消息！台中市民期盼已久的好市多第三家分店，極有可能落腳在西屯區台中精機廠舊址。台中市長盧秀燕4日證實，地主已提出用地審查，該地佔地3.21公頃，鄰近台中榮總、東海大學、台74線及國道一號，交通便利性高。若審查通過，零星工業區將轉型，帶動周邊經濟發展。房仲業者預估，好市多進駐後，附近房價有望漲一兩成。台中南屯分店為全球營收冠軍，北屯店也名列前十，顯示好市多在台中擴店潛力無窮！

台中市民期盼的好市多第三家分店選址有了重大進展，台中市長盧秀燕4日證實，大肚山上的台中精機廠舊址地主已提出用地審查，很可能成為好市多台中第三間分店的落腳點。這個位於西屯區的3.21公頃土地，地理位置優越，鄰近台中榮總、東海大學、台74線及國道一號，交通便利性高。此消息打破先前傳出的海線設店傳言，若最終確定，預計將為周邊區域帶來顯著的經濟效益。

廣告 廣告

這塊台中精機廠舊址從空中俯瞰，是一整片長形地帶，有著淺色屋頂，從台灣大道往後延伸。地理位置十分優越，右側有台中榮總、東海大學及台74線，左側鄰近國道一號，不僅可北往苗栗、南往彰化，還能接國道三號前往南投，交通網絡完善。

在地居民表示，原本聽說好市多要在海線設店，如今得知可能落腳在附近，擔心榮總周邊可能會更加塞車，認為交通動線應妥善處理。不過也有居民開玩笑說，下班後就能直接去購物了。東海大學學生則認為，若好市多設在此處將十分便利，因為從學校騎車到南屯的好市多有點遠，預計會吸引許多學生前往消費。

與先前傳出的海線梧棲區、沙鹿區相比，台中精機廠舊址在西屯區的位置相差甚遠。房仲業者沈政興表示，當時許多人如同在選大樂透一樣，紛紛在清水、梧棲、西屯、龍井、大肚等地插旗，導致海線地區房價一度飆升至每坪40至50萬。相較之下，西屯區10年內的房子價格約在每坪32萬到60萬之間。他預估，好市多若確定進駐，周邊房價漲一兩成是有可能的，但目前仍處於閉鎖期，可能持平或微漲約0.5%左右。

針對第三間分店的確切位置，好市多並未正面回應。值得注意的是，台中南屯分店為全球營收第一名，北屯店也名列前十，這可能是好市多加快腳步在台中設立第三間分店的原因之一。台中市長盧秀燕強調，此事尚未定案，還需送內政部審核，雖然可以證實有這回事，但最終還是要由好市多官方宣布。台中市都發局也表示，若審查通過，將確保零星工業區轉型，促進經濟發展與環境永續。一旦好市多確定在台中精機廠舊址設店，預計將為周邊地區帶來不容小覷的經濟效益。

更多 TVBS 報導

台中雙車禍！機車連撞送貨員「連滾帶爬」躲飛車 鮮黃跑車衝人行道

疑「為愛而傷」男租戶房內燒紙張衣物 涉縱火遭逮

好市多「蛤蜊濃湯」特價！只到這時 網喊：熟食區神湯

國一連環撞釀1死9傷！南下40噸重物流車壓轎車 北上特斯拉又撞拖吊車

