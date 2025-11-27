台中好甜百大店遭「逆向車」撞翻攤位 肇事者躲3天不出面。(圖／翻攝自 @ah_chef_cook)

台中一間麵包店遭逆向轎車撞擊，造成攤位、架子及盆栽全部被撞毀，損失慘重。事發於24日凌晨2點57分，位於台中東區樂業路上的麵包店遭一輛轎車逆向衝撞，當下老闆和老闆娘雖住在附近且聽到碰撞聲，但肇事車輛已加速逃逸。警方雖已掌握肇事車主資料，但對方拒接電話、不出面，截至27日已3天未到案，店家懷疑可能是酒駕或毒駕，目前只能等待警方進一步處理。

事件發生在深夜時分，麵包店前突然一輛轎車逆向衝撞攤位，瞬間將桌子、板子和器具全部撞翻，現場一片混亂。從另一個角度可見，轎車撞上後被一名路過騎士目睹，騎士嚇得立即停在原地。更令人驚恐的是，轎車在撞擊後約5秒突然倒車，騎士害怕地用腳往後划，努力避開可能的二次撞擊。最後轎車倒車出來後踩油門，閃過騎士後逆向加速逃逸。

逆向撞麵包店逃逸 老闆疑「酒駕或毒駕」。(圖／翻攝自 @ah_chef_cook)

麵包店老闆黃先生表示，生財工具被撞毀，損失相當慘重。他感嘆原本以為這種畫面只會在新聞中看到，沒想到竟然發生在自己身上。事發地點位於台中東區樂業路上，警方在事發當天就已掌握肇事車主資料，但對方一直拒接電話也未到案。

事發地點位於樂業路上，警方事發當天就已掌握肇事車主資料，但對方一直拒接電話也未到案。(圖／TVBS)

黃先生懷疑，肇事駕駛可能是酒駕或毒駕才會如此行為。警方表示，如果持續聯繫不上肇事者，將會寄發通知書，並到車籍地址尋找當事人。目前麵包店雖然勉強能維持營業，但生意已受到明顯影響，店家面臨損失重大且求償無門的窘境，只能無奈地等待肇事者出現。

