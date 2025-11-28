「台中好甜百大店」遭逆向車衝撞毀！駕駛肇逃不出面

台中有一間麵包店，遭到轎車衝撞，車主肇事逃逸。（圖／東森新聞）





台中有一間麵包店，遭逆向轎車大力衝撞，整個攤位全被撞毀，損失超過60萬，幸好當時是半夜三點，沒有人員傷亡。只不過駕駛肇事之後，竟然加速逃逸。現在事發已經三天，雖然警方有掌握駕駛資料，但對方完全不出面，讓店家相當無奈，只能等警方進一步處理。

凌晨三點鐘，黑色轎車逆向衝撞店門口，所有設備全被撞毀，沒想到駕駛急忙倒退，油門一踩直接離開，被撞的麵包店櫃子、鐵架，凹的凹倒的倒，完全無法營業，撞擊力道有多大，連老闆夫妻住在附近，睡夢中都被碰撞聲驚醒。

廣告 廣告

遭撞麵包店老闆：「睡在我的床上，然後突然間砰一聲，我一開始想說應該不是我吧，所以我也沒什麼起來，後來發現我老婆來叫我說，喔你看那個監視器，有人撞到我們的店了，我是覺得車子應該滿強的，車子竟然沒壞掉，還可以跑那麼遠，也是滿神奇的。」

事發在台中東區，24號凌晨2點57分，黑色轎車從建成路，一路狂飆，右轉樂業路之後，突然逆向衝撞麵包店，但事發已經三天，肇事車主還沒出面。

遭撞麵包店老闆：「對方已經把車子停在，附近有一個什麼福成宮，但是（警方）已經通知了，但是對方跑掉了，這次的損失喔，大概60幾（萬）吧，60幾萬對，因為我們這個冰箱才剛買，還有裡面鐵門也有撞到，玻璃也是裂開了，裡面的烤箱，其實都移動到了。」

被撞麵包店小有名氣，更是台中好甜百大店家之一，這回生財工具全被撞毀，只希望肇事車主，能趕緊出面解決。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

台中男騎車自摔「撞樹爆頭」 命危送醫急救

獨家／機車停人行道遭亂移 店家擺拒馬 雙方火爆開嗆

土地公廟被燒成廢墟！縱火者曝光 主委痛心發聲

