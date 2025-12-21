台中好聖誕今晚市民廣場點燈 耶誕夜還有千名耶誕老公公

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過幾天就是耶誕節，台中市政府舉辦的「2025台中好聖誕－讓愛走動」系列活動今(21)日起至24日於台中市西區市民廣場溫馨登場，首部曲「聖誕野餐日」今日下午1時至晚間6時45分熱鬧揭幕；而12月24日平安夜除邀請熾焰全方位藝能團隊、典躍舞團、黑門音樂演出，更號召1088位聖誕老人齊聚市民廣場，帶領民眾合唱耶誕詩歌現場並設置耶誕平安祝福站，一起來傳遞幸福平安。

民政局長吳世瑋表示，「聖誕野餐日」特別邀請多組風格各異的表演團體接力演出，包括打擊樂團 Triplex Percussion，帶來震撼人心的律動饗宴；溫馨感人的聖誕舞蹈與獻詩，傳遞節慶祝福；以及輕快悠揚的聖誕爵士樂，營造悠閒愉悅的野餐氛圍。

廣告 廣告

今晚活動一大亮點，為9米高夢幻主燈「聚．光｜Gather the Light」，將首度點燈亮相。主燈以柔霧紫色溫暖光影搭配幾何堆疊結構，展現現代藝術風格，點亮市民廣場夜空；現場同步設置腳踏車發電互動裝置，民眾踩踏即可即時發電，隨節奏提升主燈亮度並播放祝福音樂。

此外，12月24日平安夜晚間6時30分至8時將邀請熾焰全方位藝能團隊、典躍舞團、黑門音樂等帶來熱力演出，更號召1088位聖誕老人齊聚市民廣場，帶領民眾合唱耶誕詩歌，並前往鄰近百貨商場與社區報佳音，透過歌聲與祝福，將溫暖傳遞到城市每個角落。

民政局表示，民眾只要參與聖誕平安祝福體驗、親子手作活動，或於活動期間在耶誕市集任一攤位消費(不限金額)，即可集得「好聖誕章」，集滿3枚可至服務台兌換摸彩券1張，最晚須於24日晚間6時前投入摸彩箱，平安夜當晚將抽出iPhone 17幸運得主。

