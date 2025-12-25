台中好聖誕 全台最多1088聖誕老人報佳音

平安夜最暖風景全台最多1088位聖誕老人報佳音。

台中市府民政局攜手台中市教會發展策略聯盟協會舉辦「2025台中好聖誕」平安夜耶誕歡慶派對，二十四晚在台中市民廣場溫馨登場，1,088名身穿紅衣的聖誕老公公齊聚歡唱《平安夜》，並分組步行至鄰近百貨商場、社區鄰里報佳音。市長盧秀燕頭戴發光聖誕髮箍親臨現場，與市民朋友一同高唱聖誕詩歌，共享平安夜感動與團聚的美好時刻，並祈願新的一年市民都能平安健康幸福。

盧秀燕表示，今天是她就職滿七年的日子，這七年來，她與教會聯盟合作，在每一年的平安夜為城市與市民家人祈禱，感謝神的眷顧，讓台中一年比一年更好。

民政局長吳世瑋說，「台中好聖誕」已邁入第六屆，今年以「讓愛走動Together」為主題，邀請市民一同點亮城市，讓愛流動並延續幸福。活動現場更設置9米高的夢幻主燈「聚·光－Gather the Light」，以柔霧紫色溫暖光影搭配幾何堆疊結構，展現現代藝術美感，主燈更融入互動巧思，設置5台腳踏車發電裝置，民眾只要踩踏即可即時發電，隨節奏提升主燈亮度並播放祝福音樂，讓大人小孩在參與互動中，感受城市節慶的溫馨與樂趣。