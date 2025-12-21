台中好聖誕9米主燈「聚．光」點燈 聖誕野餐日溫馨揭幕

「2025台中好聖誕－讓愛走動」系列活動自（21）日起至24日於台中市西區市民廣場溫馨登場，首部曲「聖誕野餐日」今下午1時至晚間6時45分熱鬧揭幕。活動結合舞台表演、親子互動、耶誕市集與燈飾裝置，從白天一路延續到夜晚，打造全齡共享的冬日節慶盛會。台中市政府民政局長吳世瑋表示，邀請市民鋪上野餐墊、放慢腳步，在音樂、舞蹈與詩歌陪伴下，共度溫暖動人的聖誕時光。

吳世瑋局長指出，「聖誕野餐日」特別邀請多組風格各異的表演團體接力演出；活動一大亮點，9米高夢幻主燈「聚．光｜Gather the Light」首度點燈亮相(見圖)。主燈以柔霧紫色溫暖光影搭配幾何堆疊結構，展現現代藝術風格，點亮市民廣場夜空；現場同步設置腳踏車發電互動裝置，民眾踩踏即可即時發電，隨節奏提升主燈亮度並播放祝福音樂，讓大小朋友在參與中感受城市節慶的樂趣。

除精彩演出外，活動現場也規劃親子草地遊戲、氣墊樂園與親子手作體驗，並設置聖誕平安祝福站，邀請親子家庭一同參與，在互動與歡笑中感受聖誕節溫暖人心的美好。