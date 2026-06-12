台中妙齡女借10萬慘遭性侵！借據驚見「開發小菊花」變態條款…判賠百萬

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記者吳泊萱／台中報導

台中妙齡女借款10萬，被逼簽「開發小菊花」變態條款，慘遭性侵、拍不雅片。（示意圖／非新聞當事人／資料照）

台中一名蘇姓男子透過性交易認識一名女子小美（化名），借款10萬4千元給對方，並約定以「按期肉償」方式抵債，不料蘇男竟在借據中加入「開發小菊花」等變態條款，還假冒律師恐嚇小美，性侵、拍攝不雅片得逞。事後蘇男被依加重強制性交罪判刑10年確定；民事部分則被判應賠償100萬元；全案可上訴。

檢警調查，蘇男於2022年9月間透過性交易認識小美，並陸續借款10萬4千元給對方，兩人約定按時清償，並以「肉償方式」抵債。2023年6月，小美向銀行貸款一次清償8萬元債務，要求終止肉償。不料蘇男竟威脅要將性交抵債一事告知小美家人及論及婚嫁的男友，甚至假冒律師恐嚇小美未按時肉償，必須額外支付30萬債務及違約金，還要求小美簽下「開發小菊花」等變態條款，否則將面臨刑事、民事訴訟。

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小美因心生畏懼，被迫就範3次，並被拍下多段不雅影片，蘇男為了逼迫小美配合，一度跑到小美之前的工作地點找人，意圖掌控小美行蹤，小美忍無可忍決定報警提告，並求償精神撫慰金200萬元。

蘇男則辯稱每次發生性行為都有取得小美同意，從未恐嚇若不與其發生性行為，就要把性交抵債方式告訴小美家人，是小美主動同意積欠款項無法清償時，願意以性交抵償借款本金3千元。

但法官檢視相關借據資料發現，蘇男確實有附加多項變態條款，並透過恫嚇及法律壓力迫對方屈從，手段極其惡劣。一審法官依3個加重強制性交罪，判處蘇男有期徒刑10年，案件上訴最高法院駁回，全案確定。

民事部分，法官認為蘇男利用小美經濟困境建立不對等關係，逼迫對方發生關係又拍攝不雅影片，導致小美身心受創，有多次前往身心科就診紀錄，考量小美創傷程度及雙方經濟條件等一切情狀後，判蘇男應賠償醫療費580元、精神撫慰金100萬元；全案可上訴。



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