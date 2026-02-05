台中妙齡女喝醉搭Uber回家慘遭性侵！被司機拖進後座硬上…偷拍後丟包

記者吳泊萱／台中報導

台中一名Uber司機陳姓男子，半夜載一名酒醉女子小美（化名）回家，到達地點後，陳男發現小美爛醉，竟對小美掀衣、脫褲性侵，還拍攝不雅影片，完事後將小美丟包路邊，駕車離去。小美不堪受辱怒告陳男，法院依乘機性交罪判陳男3年10月徒刑；全案可上訴。

判決書指出，2024年12月7日凌晨3時許，Uber司機陳男載乘客小美回西屯區住處，陳男攙扶小美下車時，發現小美已爛醉，又將小美拉進後座實施性侵，並拍攝不雅影片，完事後將小美丟包路邊駕車離開。

小美不堪受辱，到醫院驗傷並報警提告，證稱陳男在她家樓下，直接打開後車門，扳開她的雙腿進行侵犯，過程中還拿手機拍攝，後來她就沒有印象了。小美表示，當時自己喝得很醉，因為不舒服又沒力氣，無法反抗或呼救，但有多次伸手推開陳男。

法官勘驗陳男手機中的影片發現，小美被侵害的過程中，曾試圖伸手撥開陳男，兩人完全沒有對話，小美也未變換身體姿勢，顯見小美處於爛醉無法抗拒狀態。

法官審酌，陳男在偵查及審理過程中均坦承犯行，也與小美達成調節並賠償完畢，但陳男身為計程車司機，本應對乘客盡保護義務，卻趁乘客酒醉實施性侵，還拍攝性影像，對乘客造成身心難以抹滅之傷痕，依乘機性交罪判處3年10月徒刑；全案可上訴。

