台中妙齡女欠10萬被逼慘遭性侵...借據驚見「開發小菊花」變態條款

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〔記者許國楨／台中報導〕台中一名妙齡女子向蘇姓男子借款10萬元，雙方原約定以性交易方式「肉償」抵債，未料蘇男不僅借據中加入「開發小菊花」等變態條款，更假冒律師恫嚇性侵女子，台中地院認定蘇男涉犯3個加重強制性交罪，判處應執行有期徒刑10年確定；民事部分再判須賠償女子100萬580元，可上訴。

經查，蘇男2022年間因性交易結識女子，之後陸續借給對方10萬元並約定性交易還債，直到隔年兩人就是否清償完畢爭執，蘇恐嚇要將她性交抵債一事告知家人，還假冒律師恫稱宣稱女子未依約履行，必須額外支付30萬元違約金，否則將面臨民事、刑事訴訟，女子在恐懼與壓迫下，於同年7月間接連遭蘇男逼迫發生3次性行為，過程還遭對方持手機拍攝錄影，直到忍無可忍，女子才報案求助。

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案件審理時，蘇矢口否認強制性交，辯稱有經女子同意，還說是女子主動提議若欠債還不出錢，要以性交易抵債，然法官勘驗借據內容、發現包括、「開發小菊花」、「啪啪時照相和錄影」直到款項還清為止等附加條件，再透過恫嚇及法律壓力迫對方屈從，手段相當惡劣。

法院審酌，蘇男利用女子經濟困境建立不對等關係，多次以錄影方式侵害被害人，造成女子嚴重心理創傷與長期焦慮，3罪合併應執行10年徒刑，經上訴二、三審均遭駁回確定，另女子後續提起民事求償，民事庭考量其創傷程度、治療情形及雙方經濟狀況後，認定蘇男應賠償100萬580元，可上訴。

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