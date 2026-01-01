台中妹借10萬「簽約肉償」！還債後慘遭性侵拍片…惡狼重判10年上訴沒用

記者吳泊萱／台中報導

台中一名蘇姓男子透過性交易認識一名女子小美（化名），後陸續借款10萬4千元給對方，並約定以「按期肉償」方式抵債，後續雙方為了是否清償完畢起衝突，蘇男竟假冒律師恐嚇小美要提告，成功性侵3次得逞，還拍攝不雅影片。事後小美報警提告，一審法官依妨害性自主罪判蘇男10年徒刑；蘇男不服上訴，遭二審法官駁回，維持原判刑10年。

檢警調查，蘇男於2022年9月間透過性交易認識小美，並陸續借款10萬4千元給對方，兩人約定按時清償，並以「肉償方式」抵債。2023年6月，小美決定向銀行貸款一次清償8萬元債務，要求終止肉償。不料蘇男竟威脅要將性交抵債一事告知小美家人及論及婚嫁的男友，甚至假冒律師恐嚇小美未按時肉償，必須額外支付30萬債務及違約金，若不額外答應肛交及拍攝性愛影片，將對小美提出民刑事追訴。

小美因心生畏懼，被迫就範3次，並被拍下多段不雅影片，蘇男為了逼迫小美配合，一度跑到小美之前的工作地點找人，意圖掌控小美行蹤，小美忍無可忍決定報警提告。

法院審理時，蘇男辯稱每次發生性行為都有取得小美同意，從未恐嚇若不與其發生性行為，就要把性交抵債方式告訴小美家人，是小美主動同意積欠款項無法清償時，願意以性交抵償借款本金3千元。

一審法官檢視相關事證，不採信蘇男說法，且蘇男在高等法院有一份前科紀錄表，顯示其不尊重異性及人性基本尊嚴，由於蘇男造成小美嚴重心靈創傷，卻毫無悔意，至今也未與小美達成和解，考量一切情狀後，依妨害性自主罪判處應執行徒刑10年。

蘇男上訴二審，以需扶養年邁父母為由，希望從輕量刑；小美則強調無論蘇男提出什麼條件，都不願意和解，希望至少維持原判決刑期。二審法官認為原審用法適當，駁回上訴，全案維持10年徒刑；仍可上訴。

