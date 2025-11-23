台中妹夜店狂歡遭侵犯！舞台上餵酒「慘被拉下台」 內褲驗出DNA

（記者洪承恩／綜合報導）台中一名男子在夜店被指控趁女子餵酒時，強行把人拉下舞台並伸手侵擾，法院根據監視器與採檢結果認定犯行明確，事後遭依性騷擾罪判四個月徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決書內容，這起案件發生在今年四月底，當時多名女性顧客在舞台上跳舞、替台下客人餵酒。一名女子在舞台上拿著雞尾酒瓶讓男客飲用，沒想到杜姓男子在張嘴喝酒的同時，突然伸手抓住她的手臂，幾秒後就把人往下扯，使她被迫蹲低並摔離舞台邊緣。

示意圖／一名女子到台中的夜店狂歡，期間上舞台替男客餵酒，竟遭拉下舞台侵犯。（擷取自免費圖庫Pixabay）

女子受到驚嚇，立刻向夜店安管求助，並與男友一同報警。她後續到醫院驗傷與採檢，衣物內層檢出混合DNA，與她當晚的指控情節相符。警方調查後將杜男依性騷擾罪嫌送辦。

杜男在法院上否認所有指控，聲稱自己並未拉人、也沒有伸手進女子衣物內。然而法官調閱監視器後，確認女子確實被強行拉下舞台，加上採檢出的微物與女子證述高度一致，杜男辯詞難以採信。

法院認為，被告在深夜人多的夜店環境中，趁女子無法反抗之際動手侵犯，明顯無視他人身體自主。雖然整個過程短暫，但他事後不認罪也沒有和解，最終判處四個月徒刑，並允許易科罰金，全案仍可上訴。

