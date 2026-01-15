台中姆明列車秒入童話 台南散步導覽感受年味

迎接農曆春節連續假期，中台灣與南台灣同步釋出觀光利多。台中市推出結合住宿、交通與消費的「台中Go限定優惠」，並以中台灣燈會彩繪捷運列車吸引觀光客；台南市加碼春節免費散步導覽梯次，邀請民眾用雙腳走讀城市，從交通便利、城市意象到深度文化體驗，全面升級旅遊體驗。

為營造友善、方便且永續的觀光交通環境，台中市自即日起至2月15日力推「住宿送好康．台中Go限定優惠」，整合高鐵假期、指定旅宿與智慧交通服務。只要預訂台中合作飯店，即可享有「台中Go暢遊型套票」24、48或72小時7折優惠，一站式解決市區移動需求，讓遊客「住好飯店、市區交通一次搞定」。

活動期間祭出限量加碼，前100名入住長榮桂冠酒店(台中)及新開幕的采．寓halo house，並於入住前3天完成訂單者，可依實際住房人數獲贈「台中Go 24小時暢遊型套票」，鼓勵民眾利用大眾運輸深入市區。啟用套票後還能領取「台中Go點數」，兌換全家Let’s Café或iRent使用時數，讓交通服務無縫串聯旅遊消費。

另外，配合2月15日於水湳中央公園登場的「2026中台灣燈會」，台中捷運同步打造「姆明一族(The Moomins)彩繪列車」，車廂化身極光童話森林，提前為燈會暖身。捷運高鐵台中站也設置姆明氣模裝置，讓人一抵達台中就感受滿滿幸福感。民眾可運用「台中捷運APP」即時查詢彩繪列車動態，預先規畫搭乘與拍照行程。

台南市觀旅局在春節期間持續進行「台南散步導覽」，2月14日至2月22日加開31梯次，總計63梯次免費定時導覽，涵蓋中西區、安平、鹽水、白河等熱門區域，透過專業導覽員帶領，讓返鄉與旅遊民眾認識府城歷史與生活文化。部分熱門路線名額有限，建議遊客提前至台南旅遊網預約報名，在春節假期來趟兼具深度與溫度的城市小旅行。

