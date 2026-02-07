台中姊弟之爭仍僵持 葉元之憂兩敗俱傷：不能拖延

國民黨台中市長選舉協調陷入膠著，江啟臣與楊瓊瓔仍未有人退讓。國民黨立委葉元之今（7）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示擔憂會兩敗俱傷影響選情。他也認為候選人對外發聲明是在操作輿論，營造弱勢形象爭取同情，質疑為何不透過私下管道溝通。

國民黨立委葉元之。（圖／中天新聞）

針對3月或5月協調時程之爭，葉元之指出楊瓊瓔稱五月是江啟臣提議，因副院長職務需延後；江啟臣則主張早已講定3月底做決定，質疑黨中央公開透明化恐遭民進黨操作民調。他認為黨中央原本希望透過協調避免撕破臉，如今卻「不用初選光協調就達到初選效果」，雙方不斷放話互相不滿。

廣告 廣告

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／楊瓊瓔臉書）

葉元之預測最後可能還是江啟臣勝出，因民調較高，但楊瓊瓔若很不滿將難以整合。他強調台中除了「三子」還有「姐弟」，需要和諧相處。對於藍營人士批評黨主席未能彌平爭議反而擴大衝突，葉元之認為黨主席去年11月底才上任兩三個月，應給予空間，並肯定其「照制度走、不強勢介入」的路線。

立法院副院長江啟臣。（圖／江啟臣臉書）

葉元之也示警，今年選戰情況特殊不能拖延，他呼籲候選人私下溝通，規則定了就照走，一切以大局著想。

葉元之強調，大局來看2026要下架民進黨，首要是國民黨內部團結，還需與民眾黨合作。他建議想選的人應早早表態展現「捨我其誰」的服務心態，台中若早早提名江啟臣就不會有爭議。他提醒過去2018、2022可以拖，但今年必須「快刀斬亂麻」，否則影響整體選情，讓民眾黨覺得國民黨不值得合作。

延伸閱讀

楊瓊瓔掃街巧遇「瓊瓔」！談黨內初選喊：尊重制度、願受檢驗

國民黨擬3月底民調決定中市長提名 盧秀燕說話了

江和樹曝：綠營最會顧電話 台中藍營民調卻傳要5千份