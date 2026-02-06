台中姊弟之爭有解！楊瓊瓔：競爭非對立而是接力

國民黨台中市長提名機制協調今（6）日達成共識，有意爭取提名的立委楊瓊瓔表示，將由黨中央辦理內參全民調決定人選，民調規劃於3月25日至3月31日期間進行，並採黨中央、立法院副院長江啟臣及她本人各自推薦一間民調機構，由三間機構共同執行。

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／楊瓊瓔臉書）

藍營台中市長參選人遲遲未能確定，引發基層焦慮情緒。楊瓊瓔6日說明，經過協商後確認提名機制，將透過黨中央辦理的內參全民調來決定提名人選，民調時間訂於3月25日至3月31日之間，由黨中央、江啟臣與她各自推薦一間民調機構，總計三間民調機構共同執行。她強調，黨內競爭的輸贏應留在黨內，所有人共同團結才能讓台中更好。

楊瓊瓔表示，國民黨當日針對台中市長提名機制進行協調，相關各方已達成共識。她感謝黨主席鄭麗文、黨中央同仁及台中市黨部主委蘇柏興居中協調，讓各方能以理性、務實的態度坐下來溝通，把事情談清楚，為黨內整合奠定基礎。

立法院副院長江啟臣。（圖／江啟臣臉書）

楊瓊瓔進一步說明，早在之前她與江啟臣已同步表態，願意簽署同意黨中央的提名協議，顯示雙方對於團結一心已有共識。經協調確認後，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調規劃在3月25日至3月31日期間進行，並由黨中央、江啟臣及楊瓊瓔各自推薦一間民調機構，共三間民調機構共同執行。

楊瓊瓔指出，過去一段時間尚未有任何由黨中央正式辦理的民調，外界卻出現各種不同說法，難免讓基層感到疑惑與不安。因此當黨中央確定統一辦理民調時，她第一時間即表達願意簽署相關協議，因為始終秉持「競爭不是對立，而是一種接力」的信念。

楊瓊瓔強調，透過制度將競爭清楚地放進軌道，是民主政治應有的樣貌，她對此抱持正面態度並樂見其成。她直言，此一安排對所有參與者而言都是公平的，亦符合公開、公正的原則。更重要的是，民調時間與方式已經明確，有助於安定基層情緒，讓國民黨在台中市長提名上有一個清楚、穩定的方向。

楊瓊瓔表示,民意調查只是制度中的一個環節，她將持續全力以赴，認真爭取市民的支持。待制度完成後，也會與黨內同志並肩合作，凝聚力量，一起為台中打拚。她強調，未來不論結果如何，勝出的一方就代表國民黨，持續爭取台中市民最大的支持。

楊瓊瓔直言，黨內競爭的輸贏應留在黨內，大家共同團結才能讓台中更好。台中需要向前，國民黨也需要整合，只要制度站得住腳，團結就會成為力量，帶領台中大步前進。

